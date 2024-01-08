З 1 до 31 січня 2024 року «Київстар ТБ» скасовує наступну плату за ТВ-пакет на знак подяки за підтримку та довіру користувачів під час хакерської атаки, яка була здійснена на «Київстар» 12 грудня 2023 року. Про це повідомила пресслужба мобільного оператора.
8 січня 2024, 17:44
Київстар ТБ скасовує наступну плату за пакет у січні
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Скасування плати
Зазначається, що скасування плати поширюється на основні пакети Київстар ТБ: «Базовий», «Сімейний», «Преміум HD», «Благодійний», «Стартовий», «Базовий 2020», «Сімейний 2020», «Преміум HD 2020», «Вигідний», «Мінімальний 2019», «Зручний», «Оптимальний», «Комфортний» і «Максимальний HD».
«Користувачам не потрібно робити додаткових дій, щоб регулярний платіж не списався. Про скасування плати абоненти додатково будуть проінформовані SMS», — підкреслили в компанії.
Джерело: Мінфін
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