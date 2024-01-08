Київстар ТБ скасовує наступну плату за пакет у січні

З 1 до 31 січня 2024 року «Київстар ТБ» скасовує наступну плату за ТВ-пакет на знак подяки за підтримку та довіру користувачів під час хакерської атаки, яка була здійснена на «Київстар» 12 грудня 2023 року. Про це повідомила пресслужба мобільного оператора.