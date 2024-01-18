Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа запропонувала підвищити військовий збір з 1,5% до 3% для українців, які заробляють понад 20 тис. грн. Крім того, нардеп висловилася за введення податку на розкіш, під який можуть підпадати нові iPhone. Про це вона розповіла в ефірі телемарафону.
Податок на розкіш та на зарплати від 20 тисяч: Підласа розповіла, де взяти гроші на додаткову мобілізацію
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Де брати гроші на додаткову мобілізацію
Підласа зазначила, що у разі додаткової мобілізації значно збільшиться кількість військовослужбовців і держава потребуватиме 300 млрд грн на їх забезпечення.
Ця сума охоплює харчування бійців, мінімальні побутові видатки, екіпірування, вартість форми та персональної зброї, а також підготовку військових до бойових дій.
Варіантів, де брати гроші на забезпечення захисників, наразі небагато і вони всі обговорюються і у Кабміні, і у Верховній Раді.
«Якщо ви заробляєте мало, ви не повинні платити великий податок навіть зараз. А якщо ви заробляєте понад 20 тисяч гривень, то ви могли б платити військовий збір не 1,5%, а 3%. У народних депутатів зарплата вища, ми можемо платити 5%. Це було б справедливо», — сказала Підласа.
Податок на розкіш
Також вона висловила думку, що дорога техніка, в тому числі нові смартфони від Apple, і авто є предметом розкоші, а тому теж можуть обкладатися додатковими митами прямо при ввезенні в Україну.
«Можна ще подумати про податок на розкіш. Незважаючи на війну, у нас величезна кількість автомобілів та дорогої техніки в'їжджає в країну. Ми бачимо за митною статистикою, скільки ноутбуків, телефонів щомісяця ми імпортуємо. Якщо це новий iPhone за 60−70 тис. грн, то він може оподатковуватись додатковими митами», — сказала голова бюджетного комітету.
Варто зазначити, що Підласа не вносила на розгляд парламенту відповідні законопроекти.
Коментарі - 17
Черт подери. Это какая то новая реальность. Ты чуть ли не олигарх с ЗП в 500$
Да, совсем забыл, а как там вопрос с финансированием НАЗК, как там 52 человека дружно пилят почти 700 млн гривен? И что совсем обязательно в военное время финансировать парламентские партии с бюджета? А это почти 600 млн гривен!!! И это тоже все происходит через НАЗК. Ну и для справки, в связи с назначением нового «Голови» этой конторы, появились данные о зарплатах — Один из кандидатов -.… За 2022 рік Дмитро Калмиков отримав у НАЗК зарплату у розмірі 1 862 252 грн, тобто, у середньому близько 155 187 грн на місяць....
https://sud.ua/uk/news/publication/290845-skolko-poluchaet-v-napk-rukovoditel-departamenta-antikorruptsionnoy-politiki-dmitriy-kalmykov-pretenduyuschiy-na-glavu-agentstva
Никому не надо напоминать кто эту контору создал и чей преподаватель был первой «головою».
А что там с налогообложением арендодателей недвижимости? Значит договор у нотариуса. по 7.200 в месяц. на одиннадцать месяцев, и как ФОП налог, а на карман по 500 и больше уе каждый месяц. И это еще в лучшем случае — налог как ФОП!
что там с зарплатами членов правления гос банков? И не только гос банков! Не это нельзя трогать? Понятно!
пропоную замість 5% військового збору встановити депутатам зарплату у розмірі мінімальної з якої можна не платити військовий збір в загалі — для бюджету це точно буде краще
А до пана Наєма зарплати народних депутатів залишались на рівні встановленному 1
грудня 1991 року?
О новом законе про гос службу в редакции 2014 года. в котором закреплены такие зарплаты
Цитую тобі, бовдуре
«
Стаття 3. Сфера дії цього Закону
1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус державного службовця.
…
3. Дія цього Закону не поширюється на:
1) Президента України;
…
3) членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів;
…
7) народних депутатів України;
»
Тільки но льоліку писав, змушений повторити те саме тобі: ти там давно зі мною сперечаєшься що мав би запам'ятати що я майже завжди посилаюсь на документи і якщо ти зі мною в чомусь не згоден то перевір чи відповідають твої знання реальності.
В фантазиях Пидласы и подобных изумительных людей это должно привести к следующему: люди будут покупать меньше айфонов или платить больше налогов в бюджет.
К чему это приведет в реальности: будут покупать меньше «белых» айфонов, зато увеличится контрабанда. Чем больше контрабанды, тем больше организованной преступности, крышующих это все ментов, коррупции на таможнях и т.д.
И так у них во всем…
Собі в кишеню заглядайте.
На всі питання одна відповідь — підняти податки.
А скоротити не критичні видатки не пробували?
Товстолобики ненажерливі.