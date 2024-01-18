Податок на розкіш та на зарплати від 20 тисяч: Підласа розповіла, де взяти гроші на додаткову мобілізацію

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа запропонувала підвищити військовий збір з 1,5% до 3% для українців, які заробляють понад 20 тис. грн. Крім того, нардеп висловилася за введення податку на розкіш, під який можуть підпадати нові iPhone. Про це вона розповіла в ефірі телемарафону.

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Де брати гроші на додаткову мобілізацію

Підласа зазначила, що у разі додаткової мобілізації значно збільшиться кількість військовослужбовців і держава потребуватиме 300 млрд грн на їх забезпечення.

Ця сума охоплює харчування бійців, мінімальні побутові видатки, екіпірування, вартість форми та персональної зброї, а також підготовку військових до бойових дій.

Варіантів, де брати гроші на забезпечення захисників, наразі небагато і вони всі обговорюються і у Кабміні, і у Верховній Раді.

«Якщо ви заробляєте мало, ви не повинні платити великий податок навіть зараз. А якщо ви заробляєте понад 20 тисяч гривень, то ви могли б платити військовий збір не 1,5%, а 3%. У народних депутатів зарплата вища, ми можемо платити 5%. Це було б справедливо», — сказала Підласа.

Податок на розкіш

Також вона висловила думку, що дорога техніка, в тому числі нові смартфони від Apple, і авто є предметом розкоші, а тому теж можуть обкладатися додатковими митами прямо при ввезенні в Україну.

«Можна ще подумати про податок на розкіш. Незважаючи на війну, у нас величезна кількість автомобілів та дорогої техніки в'їжджає в країну. Ми бачимо за митною статистикою, скільки ноутбуків, телефонів щомісяця ми імпортуємо. Якщо це новий iPhone за 60−70 тис. грн, то він може оподатковуватись додатковими митами», — сказала голова бюджетного комітету.

Варто зазначити, що Підласа не вносила на розгляд парламенту відповідні законопроекти.