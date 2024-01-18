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18 січня 2024, 14:56

Податок на розкіш та на зарплати від 20 тисяч: Підласа розповіла, де взяти гроші на додаткову мобілізацію

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа запропонувала підвищити військовий збір з 1,5% до 3% для українців, які заробляють понад 20 тис. грн. Крім того, нардеп висловилася за введення податку на розкіш, під який можуть підпадати нові iPhone. Про це вона розповіла в ефірі телемарафону.

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа запропонувала підвищити військовий збір з 1,5% до 3% для українців, які заробляють понад 20 тис.
Фото: facebook.com/roksolana.pidlasa

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Де брати гроші на додаткову мобілізацію

Підласа зазначила, що у разі додаткової мобілізації значно збільшиться кількість військовослужбовців і держава потребуватиме 300 млрд грн на їх забезпечення.

Ця сума охоплює харчування бійців, мінімальні побутові видатки, екіпірування, вартість форми та персональної зброї, а також підготовку військових до бойових дій.

Варіантів, де брати гроші на забезпечення захисників, наразі небагато і вони всі обговорюються і у Кабміні, і у Верховній Раді.

«Якщо ви заробляєте мало, ви не повинні платити великий податок навіть зараз. А якщо ви заробляєте понад 20 тисяч гривень, то ви могли б платити військовий збір не 1,5%, а 3%. У народних депутатів зарплата вища, ми можемо платити 5%. Це було б справедливо», — сказала Підласа.

Податок на розкіш

Також вона висловила думку, що дорога техніка, в тому числі нові смартфони від Apple, і авто є предметом розкоші, а тому теж можуть обкладатися додатковими митами прямо при ввезенні в Україну.

«Можна ще подумати про податок на розкіш. Незважаючи на війну, у нас величезна кількість автомобілів та дорогої техніки в'їжджає в країну. Ми бачимо за митною статистикою, скільки ноутбуків, телефонів щомісяця ми імпортуємо. Якщо це новий iPhone за 60−70 тис. грн, то він може оподатковуватись додатковими митами», — сказала голова бюджетного комітету.

Варто зазначити, що Підласа не вносила на розгляд парламенту відповідні законопроекти.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 17

+
+29
richboy
richboy
18 січня 2024, 15:07
#
Я б і 5% військового збору платив би, головне аби в держави були гроші на забезпечення армії.
+
+58
Den Mark
Den Mark
18 січня 2024, 15:13
#
…і в ЗСУ не йти??))
+
+45
financialGenius
financialGenius
18 січня 2024, 15:26
#
Главное что бы их тратили на обеспечение ЗСУ, а не яица по 17 грн и что там еще можно реализовать и реализуется …
+
0
Strain
Strain
18 січня 2024, 17:09
#
А вас не смущает, что эта красавица считает 20 000 грн (500$) это офигенная зарплата с которой можно брать побольше налогов.
Черт подери. Это какая то новая реальность. Ты чуть ли не олигарх с ЗП в 500$
+
+45
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 січня 2024, 15:10
#
Вот оно поле для «манипуляций»! Вот к чему привело нежелание ОПГ порошенко не проводить налоговую реформу и менять налоговый и таможенный кодекс.
Да, совсем забыл, а как там вопрос с финансированием НАЗК, как там 52 человека дружно пилят почти 700 млн гривен? И что совсем обязательно в военное время финансировать парламентские партии с бюджета? А это почти 600 млн гривен!!! И это тоже все происходит через НАЗК. Ну и для справки, в связи с назначением нового «Голови» этой конторы, появились данные о зарплатах — Один из кандидатов -.… За 2022 рік Дмитро Калмиков отримав у НАЗК зарплату у розмірі 1 862 252 грн, тобто, у середньому близько 155 187 грн на місяць....

https://sud.ua/uk/news/publication/290845-skolko-poluchaet-v-napk-rukovoditel-departamenta-antikorruptsionnoy-politiki-dmitriy-kalmykov-pretenduyuschiy-na-glavu-agentstva
Никому не надо напоминать кто эту контору создал и чей преподаватель был первой «головою».
А что там с налогообложением арендодателей недвижимости? Значит договор у нотариуса. по 7.200 в месяц. на одиннадцать месяцев, и как ФОП налог, а на карман по 500 и больше уе каждый месяц. И это еще в лучшем случае — налог как ФОП!
что там с зарплатами членов правления гос банков? И не только гос банков! Не это нельзя трогать? Понятно!
+
0
Strain
Strain
18 січня 2024, 17:11
#
150 000 грн/мес для руководителя оргомной корпорации это смешная ЗП. У меня больше… А я обычный айтишник.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
18 січня 2024, 15:40
#
Для початку потрібно професіоналів у владу замість цих підлас і безуглих і остальних.
+
0
Три літри
Три літри
18 січня 2024, 15:54
#
Жаль що тут не можна лаятись

пропоную замість 5% військового збору встановити депутатам зарплату у розмірі мінімальної з якої можна не платити військовий збір в загалі — для бюджету це точно буде краще
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 січня 2024, 16:06
#
Уважаемый виталий, хочу напомнить, что первый раз в истории Украины, в залее ВР поднял вопрос о зарплате (необходимости увеличения) был герой майдана, гр Наем. на тот момент член БПП. О новом законе про гос службу в редакции 2014 года. в котором закреплены такие зарплаты, вам рассказывать не надо???
+
0
Три літри
Три літри
18 січня 2024, 17:17
#
первый раз в истории Украины, в залее ВР поднял вопрос о зарплате (необходимости увеличения) был герой майдана, гр Наем. на тот момент член БПП.

А до пана Наєма зарплати народних депутатів залишались на рівні встановленному 1
грудня 1991 року?

О новом законе про гос службу в редакции 2014 года. в котором закреплены такие зарплаты

Цитую тобі, бовдуре

«
Стаття 3. Сфера дії цього Закону
1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус державного службовця.

3. Дія цього Закону не поширюється на:
1) Президента України;

3) членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів;

7) народних депутатів України;
»

Тільки но льоліку писав, змушений повторити те саме тобі: ти там давно зі мною сперечаєшься що мав би запам'ятати що я майже завжди посилаюсь на документи і якщо ти зі мною в чомусь не згоден то перевір чи відповідають твої знання реальності.
+
+15
SamBB
SamBB
18 січня 2024, 16:06
#
Та можна десятки різних податків надумати які стосуватимуться багатих, наприклад нерухомості, дорогих авто і тд і тп, але тоді вони торкнуться і слуг. А так можна дрюкати рабів за айфон і тирити мільярди.
+
+10
Bischof
Bischof
18 січня 2024, 16:08
#
Введем повышенный налог на новые айфоны! Ну а что, война как никак, не до айфонов должно быть. Да и популярно, народцу понравится.

В фантазиях Пидласы и подобных изумительных людей это должно привести к следующему: люди будут покупать меньше айфонов или платить больше налогов в бюджет.

К чему это приведет в реальности: будут покупать меньше «белых» айфонов, зато увеличится контрабанда. Чем больше контрабанды, тем больше организованной преступности, крышующих это все ментов, коррупции на таможнях и т.д.

И так у них во всем…
+
0
TAN72
TAN72
18 січня 2024, 16:19
#
Подними уровень зарплат, чтобы сразу их обобрать🤔
+
+13
dedmo
dedmo
18 січня 2024, 16:47
#
Як же вони за.ли ці підлеси, гетьманцеви.
Собі в кишеню заглядайте.
На всі питання одна відповідь — підняти податки.
А скоротити не критичні видатки не пробували?
Товстолобики ненажерливі.
+
0
Vlad98
Vlad98
18 січня 2024, 17:16
#
Була ж прогресивна шкала ПДФО, як в інших країнах, для чого було змінювати. Їм би тільки реформувати туди-сюди безперервно.
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
18 січня 2024, 17:23
#
О вже 3000 млрд треба замість 500 млрд. Це що означає бараги менще будуть красти чи військові менше їсти?
+
0
IgorIgorovich
IgorIgorovich
18 січня 2024, 17:24
#
Опять же лише одні податки та штрафи, більше у них мозгів не хватає
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