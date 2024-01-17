Головне за середу: зростання світової економіки та допомога Німеччини на 7 млрд євро

Зростання світової економіки в 2023 році виявилося трохи сильнішим, ніж очікувалося, і це матиме позитивні наслідки в 2024 році. Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

Канцлер Німеччини анонсував допомогу Україні на 7 млрд євро

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після телефонної розмови з президентом США Джо Байден у вівторок повідомив, що Німеччина надасть Україні військові товари на понад 7 млрд євро.

Туреччина припинила грошові перекази з рф — ЗМІ

Проблеми з переказом грошей з росії в Туреччину, які почалися ще в грудні, збільшуються. У січні трансфери були припинені, що вже призвело до серйозних збоїв у експорті продукції з Туреччини в росію.

Російський бізнес масово виходить з Кіпру

На Кіпрі фіксують масовий відхід російських компаній із країни через протидію місцевої влади обходу санкцій.

Як українці скаржаться на банки до Нацбанку і чому можуть залишитися без його допомоги

Захист прав споживачів фінпослуг залишається однією із найболючіших тем на вітчизняному фінансовому ринку. Права українців порушують як банки, так і небанківські структури. Нерідко у людей складається враження, що на їхні скарги не звертають належної уваги та фактично проблеми не вирішують.