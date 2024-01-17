Глава МВФ: зростання світової економіки минулого року трохи перевершило прогноз
Головне за середу: зростання світової економіки та допомога Німеччини на 7 млрд євро
Зростання світової економіки в 2023 році виявилося трохи сильнішим, ніж очікувалося, і це матиме позитивні наслідки в 2024 році. Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.
Канцлер Німеччини анонсував допомогу Україні на 7 млрд євро
Канцлер Німеччини Олаф Шольц після телефонної розмови з президентом США Джо Байден у вівторок повідомив, що Німеччина надасть Україні військові товари на понад 7 млрд євро.
Туреччина припинила грошові перекази з рф — ЗМІ
Проблеми з переказом грошей з росії в Туреччину, які почалися ще в грудні, збільшуються. У січні трансфери були припинені, що вже призвело до серйозних збоїв у експорті продукції з Туреччини в росію.
Російський бізнес масово виходить з Кіпру
На Кіпрі фіксують масовий відхід російських компаній із країни через протидію місцевої влади обходу санкцій.
Як українці скаржаться на банки до Нацбанку і чому можуть залишитися без його допомоги
Захист прав споживачів фінпослуг залишається однією із найболючіших тем на вітчизняному фінансовому ринку. Права українців порушують як банки, так і небанківські структури. Нерідко у людей складається враження, що на їхні скарги не звертають належної уваги та фактично проблеми не вирішують.
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