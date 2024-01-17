Канцлер Німеччини анонсував допомогу Україні на 7 млрд євро

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після телефонної розмови з президентом США Джо Байден у вівторок повідомив, що Німеччина надасть Україні військові товари на понад 7 млрд євро . Про це він написав у мережі Х.

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Що відомо

За словами Шольца, таке рішення було ухвалене після розмови з президентом США Джо Байденом.

Präsident Biden und ich sind uns einig: Wir wollen die Ukraine weiter finanziell, humanitär und militärisch unterstützen. Dazu haben ich heute mit @POTUS telefoniert. Deutschland unterstützt 2024 mit mehr als sieben Milliarden Euro durch militärische Güter. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 16, 2024

«Президент Байден і я згодні: ми хочемо продовжувати підтримувати Україну фінансово, гуманітарно та військово. (…) Німеччина надасть військових товарів у 2024 році на понад сім мільярдів євро», — написав він.

Нагадаємо

Наприкінці 2023 року Конгрес не зміг схвалити запит президента США Джо Байдена на виділення понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки, які передбачали понад 60 млрд доларів України.

Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

4 січня у Білому домі заявили, що Штати більше не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги.