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17 січня 2024, 13:15

Канцлер Німеччини анонсував допомогу Україні на 7 млрд євро

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після телефонної розмови з президентом США Джо Байден у вівторок повідомив, що Німеччина надасть Україні військові товари на понад 7 млрд євро. Про це він написав у мережі Х.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після телефонної розмови з президентом США Джо Байден у вівторок повідомив, що Німеччина надасть Україні військові товари на понад 7 млрд євро.
Фото:depositphotos

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Що відомо

За словами Шольца, таке рішення було ухвалене після розмови з президентом США Джо Байденом.

«Президент Байден і я згодні: ми хочемо продовжувати підтримувати Україну фінансово, гуманітарно та військово. (…) Німеччина надасть військових товарів у 2024 році на понад сім мільярдів євро», — написав він.

Нагадаємо

Наприкінці 2023 року Конгрес не зміг схвалити запит президента США Джо Байдена на виділення понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки, які передбачали понад 60 млрд доларів України.

Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

4 січня у Білому домі заявили, що Штати більше не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
17 січня 2024, 13:19
#
Хватит, красной икрой уже голубей кормлю.
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
17 січня 2024, 13:27
#
Плакали, що немає допомоги від США… поки перехватять інші донори.
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+10
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
17 січня 2024, 15:00
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Дякуємо німецьким платникам податків!
але по факту дядя Джо набрав Шольца и сказав що йому потрібно робити.
Німеччина відчуває запах жареного, тому дає гроші.Велика Британія також відчуває запах великої війни, тому стараються дати собі ще час на підготовку.
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0
KingSalmon
KingSalmon
17 січня 2024, 15:37
#
Західні партнери не залишать Україну один на один з ворогом. Це очевидно.
І за це ми їм дякуємо. Їх підтримка дуже допомагає.
Але й «домашню роботу» треба робити, а саме: реальні реформи, які й економіку підтримають, і корупцію зменшать
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