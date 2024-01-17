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17 січня 2024, 16:25

Російський бізнес масово виходить з Кіпру

На Кіпрі фіксують масовий відхід російських компаній із країни через протидію місцевої влади обходу санкцій. Про це пише російське видання «Коммерсантъ» та кіпрська газета «Філелефтерос».

На Кіпрі фіксують масовий відхід російських компаній із країни через протидію місцевої влади обходу санкцій.

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Великі російські компанії масово залишають кіпрську юрисдикцію — фірми переводяться в спеціальні адміністративні райони рф з особливим податковим режимом або в сусідні країни, такі як Казахстан.

За інформацією кіпрської газети, двозначна кількість компаній «з величезним обсягом роботи у своєму секторі» в останні місяці заявили про бажання піти з кіпрської юрисдикції. За даними видання, так вчинять «й інші суб'єкти господарювання в найближчому майбутньому».

Газета пояснює це політикою кіпрської влади, яка протидіє обходу санкцій проти рф.

Зокрема, кіпрське видання наводить відхід або плани щодо відходу TCS Group (головна компанія «Тінькофф-банку»), девелопера Etalon Group, ритейлера Fix Price, United Medical Group (холдингова компанія «Європейського медичного центру»), «Трансмашхолдингу», Globaltrans і маркетплейса Ozon.

Раніше «Мінфін» писав про те, що турецькі банки відмовляються від роботи з російськими, побоюючись санкцій США. Водночас держбанки Китаю посилюють обмеження на фінансування російських клієнтів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
17 січня 2024, 16:41
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Нічого страшного українській бізнес зайде, наприклад ТЦКашники готелі можуть скуповувати.
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