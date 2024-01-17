Російський бізнес масово виходить з Кіпру

На Кіпрі фіксують масовий відхід російських компаній із країни через протидію місцевої влади обходу санкцій. Про це пише російське видання «Коммерсантъ» та кіпрська газета « Філелефтерос ».

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Великі російські компанії масово залишають кіпрську юрисдикцію — фірми переводяться в спеціальні адміністративні райони рф з особливим податковим режимом або в сусідні країни, такі як Казахстан.

За інформацією кіпрської газети, двозначна кількість компаній «з величезним обсягом роботи у своєму секторі» в останні місяці заявили про бажання піти з кіпрської юрисдикції. За даними видання, так вчинять «й інші суб'єкти господарювання в найближчому майбутньому».

Газета пояснює це політикою кіпрської влади, яка протидіє обходу санкцій проти рф.

Зокрема, кіпрське видання наводить відхід або плани щодо відходу TCS Group (головна компанія «Тінькофф-банку»), девелопера Etalon Group, ритейлера Fix Price, United Medical Group (холдингова компанія «Європейського медичного центру»), «Трансмашхолдингу», Globaltrans і маркетплейса Ozon.

Раніше «Мінфін» писав про те, що турецькі банки відмовляються від роботи з російськими, побоюючись санкцій США. Водночас держбанки Китаю посилюють обмеження на фінансування російських клієнтів.