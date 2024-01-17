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17 січня 2024, 9:01

Туреччина припинила грошові перекази з рф — ЗМІ

Проблеми з переказом грошей з росії в Туреччину, які почалися ще в грудні, збільшуються. У січні трансфери були припинені, що вже призвело до серйозних збоїв у експорті продукції з Туреччини в росію. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на турецьке видання Ekonomim.

Проблеми з переказом грошей з росії в Туреччину, які почалися ще в грудні, збільшуються.
Фото: pixabay.com

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«Після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена експортери не могли отримувати платежі з росії в турецьких лірах і російських рублях, деякі банки відправляли перекази назад, деякі банки почали відхиляти транзакції, які вони раніше приймали, заявивши, що це «заборонені товари», — повідомляє видання з посиланням на власні джерела.

Вказується також, що майже всі перекази були припинені з 1 січня, що завдало значного збитку експортерам.

Наприклад, експортери в автомобільному секторі не можуть отримати свої перекази від початку року; турецькі виробники взуття, які працюють з російською компанією, яка найбільше закуповує в Туреччині, цього місяця не отримали жодних платежів від своїх російських клієнтів.

Подібну ситуацію виданню підтвердили компанії хімічної промисловості, виробники текстилю, судновласники, які здійснюють перевезення до росії, та інші.

«Нещодавні проблеми з переказом грошей пов’язані з розширенням останнього списку санкцій ЄС, зокрема, якщо навіть компанія-експортер у Туреччині продає товари, які не підпадають під санкції, покупець може бути включений до санкційного списку, або на балансі турецьких банків чи російських банків відбуваються операції в рублях», — пояснило на умовах анонімності джерело в Мінторгівлі Туреччини.

Видання наводить статистику зростання по турецькому експорту в росію за 2023 рік.

«Торік експорт Туреччини до росії зріс на 23,2%, з 7 млрд 647 млн доларів у 2022 році до 9 млрд 423 млн доларів. П'ять секторів, які найбільше експортують до цієї країни — це хімічна промисловість, машинобудування, автомобільна промисловість, свіжі фрукти та овочі та електроніка», — зазначає видання.

Також вказується, що труднощів нині зазнають і компанії, які були створені росіянами та діють у Туреччині.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Strain
Strain
17 січня 2024, 10:37
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Каждый раз одна и та же новость. Что-то прекратили, а потом нарастили. Эрдоган тот еще скользкий тип.
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