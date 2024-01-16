Головне за вівторок: monobank запустив новий сервіс, Мінфін залучив 8,5 млрд від ОВДП

Для тих, хто інвестував у золото, 2023 рік виявився дуже вдалим. Особливо для тих, хто купував його восени 2022 року, коли ціна просідала до рівнів близько $1650 за тройську унцію, або на початку жовтня 2023 року, коли золото коштувало близько $1825 за унцію.

Гроші на Базу: monobank запустив новий сервіс

monobank створив новий інструмент для монетизації творчості, у тому числі стримерів — База від monobank.

Мінфін залучив 8,5 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів 16 січня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 8,5 млрд грн в еквіваленті, що вдвічі менше, ніж минулого тижня — 16,77 млрд грн.

«Жадібність» зашкалює: як біткоїн зустрів новий рік і куди рухатиметься далі