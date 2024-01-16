Золотий запас: скільки заробили інвестори в золото в 2023 році і чи можна повторити цей успіх
Головне за вівторок: monobank запустив новий сервіс, Мінфін залучив 8,5 млрд від ОВДП
Для тих, хто інвестував у золото, 2023 рік виявився дуже вдалим. Особливо для тих, хто купував його восени 2022 року, коли ціна просідала до рівнів близько $1650 за тройську унцію, або на початку жовтня 2023 року, коли золото коштувало близько $1825 за унцію.
Гроші на Базу: monobank запустив новий сервіс
monobank створив новий інструмент для монетизації творчості, у тому числі стримерів — База від monobank.
Мінфін залучив 8,5 мільярда від продажу облігацій
Міністерство фінансів 16 січня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 8,5 млрд грн в еквіваленті, що вдвічі менше, ніж минулого тижня — 16,77 млрд грн.
«Жадібність» зашкалює: як біткоїн зустрів новий рік і куди рухатиметься далі
2023 рік був напрочуд вдалим для першої криптовалюти, капіталізація збільшилася майже втричі — з $321 млрд. до поточних $847 млрд., вартість монети зросла з $16,7 тис. до $42,25 тис. (+153%). Експерти «Мінфін» вважають за необхідне дослідити ключові метрики першої криптовалюти для того, щоб зрозуміти, з якими вхідними даними ми йдемо у новий рік.
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