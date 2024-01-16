Мінфін залучив 8,5 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів 16 січня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 8,5 млрд грн в еквіваленті, що у два рази менше, ніж минулого тижня — 16,77 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.