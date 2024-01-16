Міністерство фінансів 16 січня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 8,5 млрд грн в еквіваленті, що у два рази менше, ніж минулого тижня — 16,77 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
16 січня 2024, 17:15
Мінфін залучив 8,5 мільярда від продажу облігацій
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 878,11 млн грн під 16,80% з погашенням 20 листопада 2024 року;
- 4,16 млрд грн під 17,60% з погашенням 15 жовтня 2025 року;
- 1,58 млрд грн під 18,60% з погашенням 24 лютого 2027 року.
В іноземній валюті:
- 45,49 млн євро під 3,25% з погашенням 13 березня 2025 року.
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1