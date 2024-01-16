Польські перевізники призупинять блокування кордону: домовились з урядом

Польські перевізники заявили, що призупинять з середи блокувати український кордон, бо домовились з урядом. Про це передає Европейська правда із посиланням на Reuters.

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Що кажуть перевізники

Як сказав представник Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту Томаш Борковський, активісти досягли згоди з урядом щодо деяких вимог.

«Це не кінець, але протест буде призупинено… Ми домовилися про певні умови, ми дамо уряду час попрацювати, оскільки це новий уряд», — сказав Борковський.

Передісторія

Блокування українського кордону польськими перевізниками триває з листопада.

Польські фермери вирішили призупинити акцію протесту на прикордонному переході з Україною в Медиці після того, як уряд погодився на їхні вимоги на початку цього місяця.

Проте перевізники продовжували блокувати три інші КПП на українсько-польському кордоні.

Нагадаємо, що 11 грудня Дональд Туск знову став прем'єром Польщі й сформував новий уряд. Туск пообіцяв негайно врегулювати проблемні питання у відносинах з Україною, але 15 січня він виступив проти продовження пільг для українського експорту.

Наприкінці грудня уряд України та Польщі узгодили план дій для розблокування кордону, однак повного розблокування досі не сталося.

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