Туск пообіцяв негайно розблокувати кордон з Україною

Дональд Туск, який найімовірніше очолить уряд Польщі, пообіцяв негайно врегулювати проблемні питання у відносинах з Україною, зокрема й блокування перевізниками кордону. Про це повідомляє Голос Америки.

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Про новий кабінет

Туск розкритикував дії чинного уряду Матеуша Моравєцького й заявив, що діятиме в інтересах польських перевізників, але домагатиметься розв'язання питань так, щоб блокада кордону була припинена.

Він також розповів журналістам, що сподівається на голосування за новий кабінет вже у вівторок 12 грудня і приведення уряду до присяги у середу, щоб наступного є дня взяти участь у саміті Європейського Союзу в Брюсселі.

Саміт ЄС 14−15 грудня має серед іншого розглядати такі ключові питання як можливість початку переговорів про членство України, а також про кількарічну програму європейської допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

Зміна влади в Польщі

Чинний прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький не виступав проти блокади кордону і обіцяв вимагати від Єврокомісії відновити систему дозволів для українських перевізників, чого вимагають протестувальники.

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Моравєцький може позбутися посади прем'єр-міністра Польщі найближчим часом. Попри перемогу його партії «Право і справедливість» на виборах, вона не зможе одноосібно сформувати коаліцію. Водночас найбільші опозиційні партії вже сформували коаліції та представили її програму. Кандидатом у прем'єри від опозиції стане Дональд Туск.

Протести

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску «Корчова-Краківець», «Гребенне-Рава Руська», «Дорогуськ-Ягодин». Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску «Медика — Шегині».

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в'їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці — до кінця року.