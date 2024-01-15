Блокування кордонів: Румунські фермери перекрили ще один пункт пропуск

Румунські фермери 15 січня заблокували рух для вантажівок на ще одному пункту пропуску на кордоні з Україною — «Вікову-де-Сус — Красноїльськ». Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Близько 12:00 фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів на напрямку пункту пропуску «Сірет», який знаходиться навпроти українського пункту пропуску «Порубне».

Також почалося блокування румунського пункту пропуску «Вікову-де-Сус», що навпроти українського — «Красноїльськ», — йдеться у повідомленні.

Водночас інші види транспорту, а також пішоходи в обох пунктах пропуску пропускаються без перешкод.

Читайте: Румунські фермери почали блокувати пункт пропуску «Порубне-Сірет»