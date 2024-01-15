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15 січня 2024, 15:34

Блокування кордонів: Румунські фермери перекрили ще один пункт пропуск

Румунські фермери 15 січня заблокували рух для вантажівок на ще одному пункту пропуску на кордоні з Україною — «Вікову-де-Сус — Красноїльськ». Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Румунські фермери 15 січня заблокували рух для вантажівок на ще одному пункту пропуску на кордоні з Україною — «Вікову-де-Сус — Красноїльськ».

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«Близько 12:00 фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів на напрямку пункту пропуску «Сірет», який знаходиться навпроти українського пункту пропуску «Порубне».

Також почалося блокування румунського пункту пропуску «Вікову-де-Сус», що навпроти українського — «Красноїльськ», — йдеться у повідомленні.

Водночас інші види транспорту, а також пішоходи в обох пунктах пропуску пропускаються без перешкод.

Читайте: Румунські фермери почали блокувати пункт пропуску «Порубне-Сірет»

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 13 січня румунські фермери розпочали блокування руху на пункті пропуску «Сірет — Порубне».

Блокада кордону польськими перевізниками триває з 6 листопада. Вони вимагають, зокрема, скасувати «транспортний безвіз» для України.

Нагадаємо, що нещодавно в Польщі відбулась зміна влади. Дональд Туск знову очолив уряд цієї країни й пообіцяв негайно розв'язати питання блокування кордону. Він критикував свого попередника Матеуша Моравецького, який повністю підтримував польських перевізників.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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Kharakternyk
Kharakternyk
15 січня 2024, 15:55
#
Цікаво, а за що всі ці непридатні дипломати гроші отримують?
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+19
Lolik1837
Lolik1837
15 січня 2024, 17:57
#
Румыны — это был наш последний оплот среди стран соседей.

Теперь не осталось НИ ЕДИНОЙ страны соседки с которой у нас нет проблем с импортом / экспортом .

«Перес@ались со всеми
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0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
15 січня 2024, 18:59
#
Впевнений шо то рука кремля, кацапи винуваті. Просто чуйка. Сумніваюсь що це наш Джо Байден робить.
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0
allfinanz1
allfinanz1
15 січня 2024, 19:10
#
Із вашого допису слідує, що Кремль всесильний?
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