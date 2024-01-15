Румунські фермери 15 січня заблокували рух для вантажівок на ще одному пункту пропуску на кордоні з Україною — «Вікову-де-Сус — Красноїльськ». Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
Блокування кордонів: Румунські фермери перекрили ще один пункт пропуск
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«Близько 12:00 фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів на напрямку пункту пропуску «Сірет», який знаходиться навпроти українського пункту пропуску «Порубне».
Також почалося блокування румунського пункту пропуску «Вікову-де-Сус», що навпроти українського — «Красноїльськ», — йдеться у повідомленні.
Водночас інші види транспорту, а також пішоходи в обох пунктах пропуску пропускаються без перешкод.
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Нагадаємо
Як писав «Мінфін», 13 січня румунські фермери розпочали блокування руху на пункті пропуску «Сірет — Порубне».
Блокада кордону польськими перевізниками триває з 6 листопада. Вони вимагають, зокрема, скасувати «транспортний безвіз» для України.
Нагадаємо, що нещодавно в Польщі відбулась зміна влади. Дональд Туск знову очолив уряд цієї країни й пообіцяв негайно розв'язати питання блокування кордону. Він критикував свого попередника Матеуша Моравецького, який повністю підтримував польських перевізників.
Коментарі - 4
Теперь не осталось НИ ЕДИНОЙ страны соседки с которой у нас нет проблем с импортом / экспортом .
«Перес@ались со всеми