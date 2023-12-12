Дональд Туск знову став прем'єром Польщі: чи добре це для України

Дональда Туска знову обрали прем'єр-міністром Польщі, 11 грудня. Він замінив на посаді Матеуша Моравецького, який підтримував протести перевізників на кордоні. Новий-старий прем'єр Туск ще до переобрання заявляв, що зробить все, аби негайно розблокувати проїзд на пунктах пропуску.

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Переобрання Туска

Після голосування Туск подякував депутатам за довіру, а також висловив вдячність усім полякам, які на парламентських виборах 15 жовтня «віддали свої голоси за зміну влади» в країні.

Очікується, що у вівторок уранці, 12 грудня, новий прем'єр-міністр Польщі оголосить завдання свого кабінету, після чого відбудеться обговорення в нижній палаті парламенту і голосування за вотум довіри до уряду.

У середу вранці, 13 грудня, президент Польщі Анджей Дуда має прийняти присягу у нового складу Ради міністрів. Того ж дня Туск представлятиме Польщу на саміті Ради ЄС у Брюсселі.

Раніше «Мінфін» писав про те, що Туск пообіцяв негайно розблокувати кордон з Україною, після того як займе посаду прем'єра.

Політична ситуація в Польщі

Більшість у польському парламенті не є занадто сильною, за нового прем'єра проголосувало 248 депутатів Сейму, проти був 201.

Партія Туска «Громадянська платформа» посіла друге місце за результатами виборів до Сейму у жовтні з результатом 30% (Сенат — майже 29%), але змогла домовитись з іншими партіями, щоб утворити коаліцію й посунути Моравецького з посади, хоча його партія «Право і справедливість» й перемогла на виборах у парламент з результатом (35% у Сейм й 34% у Сенат). Так, лідер опозиції Туск знову став прем'єр-міністром, але йому доведеться працювати з належним до іншого політичного табору президентом Анджеем Дудою.

Нагадаємо, що Дональд Туск був прем'єр-міністром Польщі 7 років (з 16 листопада 2007 року по 22 вересня 2014 року) і це був рекорд, якщо порівнювати з попередниками.