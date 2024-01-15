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15 січня 2024, 19:40

Туск виступив проти продовження пільг для українського експорту

Європейська комісія запропонує продовжити тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торговельні преференції щодо певних українських товарів ще на рік — до червня 2025 року. Проте новий уряд Польщі виступає проти такого рішення. Позиція Польщі у цьому питанні не матиме критичного впливу на ухвалення рішення, оскільки воно приймається більшістю країн ЄС, пише Financial Times, передає Бізнес Цензор.

Європейська комісія запропонує продовжити тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торговельні преференції щодо певних українських товарів ще на рік — до червня 2025 року.

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Проте це свідчить, що новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зберігає протекціоністську позицію попереднього уряду, що суперечить його обіцянкам повернути Польщу до формування політики ЄС після років протистояння з Брюсселем.

Це також вказує на складний пошук балансу між проєвропейською програмою нового уряду Польщі та інтересами фермерів і перевізників, які хочуть зберегти заборону на імпорт і блокують пункти пропуску країни з Україною.

Очікується, що Туск відвідає Київ найближчими днями, намагаючись ослабити напругу у двосторонніх стосунках.

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак минулими вихідними попередив, що уряд Туска не згоден з продовженням пільгових умов торгівлі для України з ЄС, оскільки це «загроза» для польських фермерів.

За даними видання, з огляду на позицію Польщі Єврокомісія розглядає можливість разом з продовженням торговельних преференцій для України передбачати жорсткіші умови їх призупинення.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
mantis05
mantis05
15 січня 2024, 21:24
#
100% пошлину надо ввести на польские товары и деньги давать на компенсации украинских экспортеров, которые в Польше теряют.
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0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
15 січня 2024, 22:14
#
Ти долари по 42 купував в 2022?
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