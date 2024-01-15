Туск виступив проти продовження пільг для українського експорту

Європейська комісія запропонує продовжити тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торговельні преференції щодо певних українських товарів ще на рік — до червня 2025 року. Проте новий уряд Польщі виступає проти такого рішення. Позиція Польщі у цьому питанні не матиме критичного впливу на ухвалення рішення, оскільки воно приймається більшістю країн ЄС, пише Financial Times, передає Бізнес Цензор.

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Проте це свідчить, що новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зберігає протекціоністську позицію попереднього уряду, що суперечить його обіцянкам повернути Польщу до формування політики ЄС після років протистояння з Брюсселем.

Це також вказує на складний пошук балансу між проєвропейською програмою нового уряду Польщі та інтересами фермерів і перевізників, які хочуть зберегти заборону на імпорт і блокують пункти пропуску країни з Україною.

Очікується, що Туск відвідає Київ найближчими днями, намагаючись ослабити напругу у двосторонніх стосунках.

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак минулими вихідними попередив, що уряд Туска не згоден з продовженням пільгових умов торгівлі для України з ЄС, оскільки це «загроза» для польських фермерів.

За даними видання, з огляду на позицію Польщі Єврокомісія розглядає можливість разом з продовженням торговельних преференцій для України передбачати жорсткіші умови їх призупинення.