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15 січня 2024, 20:00

Головне за понеділок: у Давосі обговорюють мирний план, прогноз курсу валют

У Давосі 83 країни обговорювали питання миру в Україні: що про це пише західна преса

У неділю, 14 січня, у швейцарському Давосі відбулась зустріч представників 83 країн, які обговорювали питання припинення війни в Україні за формулою Зеленського. Росію не запрошували.

Курс долара та євро припинили зростання: чи варто скуповувати валюту

Насамперед це період розрахунку бізнесу з бюджетом за податками. Зазвичай, це страхує гривню на міжбанку, оскільки експортери охоче продають валюту на торгах, а в імпортерів після сплати податків залишається менше вільного гривневого ресурсу на купівлю валюти. У результаті, валютна пропозиція на торгах дещо зросте, а попит знизиться.

У Міністерстві фінансів розповіли, скільки пішло на соцвиплати у 2023 році

Упродовж 2023 року на соціальні виплати із держбюджету направили 450,1 млрд грн, зокрема у грудні — 41,6 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Аварія на Alaska Airlines: що насправді відбулося з новим літаком Boeing

Перший повноцінний робочий тиждень фондових ринків був наповнений подіями. Переважна більшість трейдерів повернулися до офісів і зосередилися на викупі найбільших акцій. За тиждень S&P 500 зріс на 1,9%, технологічний NASDAQ-100 додав понад 3%. Детальніше про головні події минулого тижня на американському фондовому ринку «Мінфіну» розповів Микола Григор'єв, головний аналітик HUG’S.

Джерело: Мінфін
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