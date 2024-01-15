Головне за понеділок: у Давосі обговорюють мирний план, прогноз курсу валют

У неділю, 14 січня, у швейцарському Давосі відбулась зустріч представників 83 країн, які обговорювали питання припинення війни в Україні за формулою Зеленського. Росію не запрошували.

Курс долара та євро припинили зростання: чи варто скуповувати валюту

Насамперед це період розрахунку бізнесу з бюджетом за податками. Зазвичай, це страхує гривню на міжбанку, оскільки експортери охоче продають валюту на торгах, а в імпортерів після сплати податків залишається менше вільного гривневого ресурсу на купівлю валюти. У результаті, валютна пропозиція на торгах дещо зросте, а попит знизиться.

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