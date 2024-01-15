Надходження коштів у криптовалютні інвестпродукти з 6 по 12 січня зросли до $1,19 млрд, що близько до історичного максимуму $1,5 млрд у період запуску ф'ючерсних ETF у жовтні 2021 року. Про це йдеться у звіті CoinShares.
Запуск ETF: Обсяг інвестицій у криптофонди наблизився до рекорду
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Торгові обороти досягли історичного максимуму $17,5 млрд. Для порівняння, в 2022 році показник в середньому становив $2 млрд.
Вказане значення еквівалентне майже 90% обсягу торгів TradFi-бірж, хоча зазвичай це співвідношення варіюється в діапазоні 2−10%.
У пов'язані з біткоїнами інструменти інвестори вклали $1,16 млрд. Надходження за останні дев'ять тижнів еквівалентні 3% AUM.
У структурах, які дозволяють відкривати шорт за першою криптовалютою, зафіксовано приплив у розмірі $4,1 млн (тижнем раніше — $0,9 млн).
Читайте: Інвестори в біткоїн тепер під захистом США: що це означає
Ethereum-фонди залучили $25,7 млн (у попередній звітний період — $29,6 млн).
У інструменти на основі XRP, Cardano, Litecoin інвестори вклали $2,2 млн, $1,4 млн та $0,8 млн відповідно.
Фонди на базі Solana після відтоку у розмірі $5,3 млн попереднього тижня залучили $0,5 млн.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що 10 січня SEC затвердила 11 заявок від емітентів спотових біткоїн -ETF, на це чекали 10 років. Комісія багато разів до цього відмовляла компаніям у реєстрації такого торгового інструменту.
Схвалення 11 спотових ETF на біткоїн викликало оптимізм у інвесторів щодо потенційного схвалення ETF на Ethereum. На тлі цього відбулося різке зростання курсу провідного альткоїну.
Коментарі