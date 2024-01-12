У перший торговий день спотовим біткоїн-ETF було продано акцій на $4,6 млрд

Протягом першого торгового дня для біткоїн-ETF на фондових біржах було продано акцій на $4,6 млрд. Найбільші обсяги були у компаній Grayscale, BlackRock і Fidelity. Про це пише Reuters.

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10 січня SEC затвердила 11 заявок від емітентів спотових біткоїн-ETF, цього моменту чекали 10 років. Комісія багато разів до того відмовляла компаніям у реєстрацій такого торгового інструменту.

«Одинадцять спотових біткойн-ETF, зокрема BlackRock iShares Bitcoin Trust, Grayscale Bitcoin Trust і ARK 21Shares Bitcoin ETF, серед інших, почали торгувати в четвер вранці, поклавши початок жорсткій конкуренції за відсоток ринку», — йдеться у повідомленні Reuters.

Також видання зазначає, що деякі компанії позначили свої біткойн-ETF, як високоризиковану інвестицію. Водночас компанія Vanguard навіть відмовилась від емісії наступної партії акцій.

Запуск ETF підняв ціну біткоїна до найвищого рівня з грудня 2021 року. На вершині дня його ціна досягала майже $49 тис. Після цього відбувся відкат, на момент написання новини, вартість становить $45 тис.

Динаміка ціни BTC після початку торгів біткойн-ETF / Джерело: CoinMarketCap

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