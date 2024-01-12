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12 січня 2024, 9:00

Курс біткоїна зріс вище $48 900 на тлі старту торгів за спотовими ETF

В четвер, 11 січня, курс біткоїна досяг $48 922, але потім відкотився. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

В четвер, 11 січня, курс біткоїна досяг $48 922, але потім відкотився.
Фото: pixabay.com

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Сьогодні, 12 січня, станом на 8:30 за київським часом ціна першої криптовалюти коливається біля $46 350.

Зазначимо, що стрибок ціни активу стався на тлі початку торгів на фондовому ринку в США.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила запуск 11 біржових фондів (ETF), що інвестують безпосередньо в біткоїни.

Очікується, що це стане знаковою подією для сектора цифрових активів і відкриє доступ до найбільшої криптовалюти на традиційному фінансовому ринку США і за його межами.

SEC дозволила фондам від усіх компаній-претендентів, включаючи BlacrRock і Fidelity Investments, почати торгівлю акціями на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE), NASDAQ і Чиказькій біржі опціонів (CBOE) з 11 січня.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
SergioBrescia
SergioBrescia
12 січня 2024, 11:41
#
Великі фінансові генії продовжать розповідати про скам, та піраміду. тим часом спортбанк стає лідируючим банком по народній довірі в Україні. смішно
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0
Dmitrik7
Dmitrik7
12 січня 2024, 11:42
#
И что?
А то, что цена уже была заложена в новость.
Дальше по курсу — коррекция вплоть до халвинга.
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