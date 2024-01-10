Головне за 10 січня: інфляція у 2023 році була 5,1%, Світовий банк дав прогнози по Україні
Інфляція в Україні у 2023 році впала до 5,1% після стрибка у 2022 році до 26,6% із 10,0% у 2021 році. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Зростання споживчих цін в Україні у грудні 2023 року прискорилося до 0,7% після росту на 0,5% у листопаді, 0,8% — у жовтні та на 0,5% — у вересні.
Світовий банк очікує сповільнення зростання ВВП України у 2024 році до 3,2%
Світовий банк в оновленому огляді глобальних економічних перспектив покращив оцінку зростання валового внутрішнього продукту України в 2023 році до 4,8% із 2% півріччям раніше та спрогнозував сповільнення відновлення до 3,2% у 2024 році.
Польща проти торгівельних поступок для України — міністр сільського господарства Секерський
Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський звернувся до єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса із застереженнями, що Польща проти торгівельних поступок для України.
Проєкт закону про мобілізацію та зниження курсу гривні: як це вплинуло на депозити
Напередодні нового року на банківському ринку відбулося декілька важливих подій. Серед основних — зниження ключової ставки НБУ, девальвація гривні, яка спровокувала значний попит населення на валюту, і подання до парламенту законопроєкту про мобілізацію. Як це вплинуло на пропозиції для приватних вкладників банків із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».
Як НБУ змінить валютні правила і що робитиме з курсом у 2024 році
У жовтні 2023 року Нацбанк перевів український валютний ринок у режим керованого гнучкого курсоутворення та додав інтриги у роботу безготівкового сегменту. «Мінфін» звернувся до Національного банку, щоб з'ясувати, що відбуватиметься на валютному ринку у 2024 році, і запитав про прогнози у казначеїв банків.
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