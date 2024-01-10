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10 січня 2024, 20:00

Головне за 10 січня: інфляція у 2023 році була 5,1%, Світовий банк дав прогнози по Україні

Інфляція за підсумками 2023 року впала до 5,1% — Держстат

Інфляція в Україні у 2023 році впала до 5,1% після стрибка у 2022 році до 26,6% із 10,0% у 2021 році. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Зростання споживчих цін в Україні у грудні 2023 року прискорилося до 0,7% після росту на 0,5% у листопаді, 0,8% — у жовтні та на 0,5% — у вересні.

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Джерело: Мінфін
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