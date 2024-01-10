Польща проти торгівельних поступок для України — міністр сільського господарства Секерський

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 січня 2024, 15:08

Польща проти торгівельних поступок для України — міністр сільського господарства Секерський

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський звернувся до єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса із застереженнями, що Польща проти торгівельних поступок для України. Про це пише Радіо Свобода із посиланням на лист міністра, який є у розпорядженні журналістів.

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський звернувся до єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса із застереженнями, що Польща проти торгівельних поступок для України.
Фото:epravda.com.ua

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Позиція Польщі

У своєму листі Секерський, який заступив на посаду 13 грудня 2023 року, дав зрозуміти, що позиція нового польського уряду щодо проблем у торгівлі з Україною мало змінилася.

«Щодо можливого продовження торгових преференцій щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України ще на рік — хочу підкреслити, що в принципі я проти такого рішення», — зазначив він.

Міністр перелічив у листі різні групи українських товарів, надмірний імпорт яких створює ринкові проблеми та загрози в Польщі. Вони виникають «не лише в секторах кукурудзи, пшениці та ріпаку, але також у секторах цукру, м’яса птиці, яєць, ягід (особливо замороженої малини) чи яблучного концентрату».

Читайте: Ембарго на експорт української агропродукції буде безстроковим — аграрний міністр Польщі

Скасування квот для українського цукру спричинило збільшення його імпорту до ЄС у сезоні 2022/2023 в 20 разів порівняно з обсягом квоти, встановленої в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, зауважив польський міністр.

Із можливих рішень польський міністр назвав повернення квот для «найбільш чутливих товарів» — це, серед іншого, цукор, м'ясо птиці, яйця.

Також, ідеться в листі, потрібно забезпечити можливість автоматичного повторного запровадження тарифів, коли імпорт перевищує певні обсяги. А ще Україна має швидше привести своє законодавство у відповідність до перелічених в Угоді про асоціацію нормативних актів ЄС.

Для пошуку спільних рішень Секерський підтвердив готовність Польщі до переговорів у межах Координаційної платформи ЄС, у якій беруть участь Україна, Єврокомісія та сусідні з Україною країни.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Європейська комісія 15 вересня скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна.

Польща та Угорщина продовжили заборону на ввезення українського зерна, попри рішення Європейської комісії скасувати обмеження. До них приєдналася і Словаччина, уряд якої заявив про запровадження односторонніх обмежень на імпорт сільгосппродукції з України до кінця року.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+43
matroskin
matroskin
10 січня 2024, 15:32
#
Якийсь черговий дивний підхід, до чого тут Україна?
Польські виробники та торгові мережі самі імпортують та розмітають український цукор, а винні знову ми.
А ні чого що в Польші 80% телефонів китайські, 70% авто німецькі і т.д.
Це як вимагать закрить АТБ бо дружина набрала 3 кг ваги за місяць.
+
0
Lolik1837
Lolik1837
10 січня 2024, 17:36
#
Каждое государство само решает , что на пользу его интересам и его экономике . Решила Польша , что ввоз каких то товаров противоречит ее интересам — она вправе запретить их ввоз.

Украина может ответить тем же .
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами