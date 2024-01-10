Польща проти торгівельних поступок для України — міністр сільського господарства Секерський

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський звернувся до єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса із застереженнями, що Польща проти торгівельних поступок для України. Про це пише Радіо Свобода із посиланням на лист міністра, який є у розпорядженні журналістів.

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Позиція Польщі

У своєму листі Секерський, який заступив на посаду 13 грудня 2023 року, дав зрозуміти, що позиція нового польського уряду щодо проблем у торгівлі з Україною мало змінилася.

«Щодо можливого продовження торгових преференцій щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України ще на рік — хочу підкреслити, що в принципі я проти такого рішення», — зазначив він.

Міністр перелічив у листі різні групи українських товарів, надмірний імпорт яких створює ринкові проблеми та загрози в Польщі. Вони виникають «не лише в секторах кукурудзи, пшениці та ріпаку, але також у секторах цукру, м’яса птиці, яєць, ягід (особливо замороженої малини) чи яблучного концентрату».

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Скасування квот для українського цукру спричинило збільшення його імпорту до ЄС у сезоні 2022/2023 в 20 разів порівняно з обсягом квоти, встановленої в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, зауважив польський міністр.

Із можливих рішень польський міністр назвав повернення квот для «найбільш чутливих товарів» — це, серед іншого, цукор, м'ясо птиці, яйця.

Також, ідеться в листі, потрібно забезпечити можливість автоматичного повторного запровадження тарифів, коли імпорт перевищує певні обсяги. А ще Україна має швидше привести своє законодавство у відповідність до перелічених в Угоді про асоціацію нормативних актів ЄС.

Для пошуку спільних рішень Секерський підтвердив готовність Польщі до переговорів у межах Координаційної платформи ЄС, у якій беруть участь Україна, Єврокомісія та сусідні з Україною країни.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Європейська комісія 15 вересня скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна.

Польща та Угорщина продовжили заборону на ввезення українського зерна, попри рішення Європейської комісії скасувати обмеження. До них приєдналася і Словаччина, уряд якої заявив про запровадження односторонніх обмежень на імпорт сільгосппродукції з України до кінця року.