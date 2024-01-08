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8 січня 2024, 20:00

Головне за понеділок: у Конгресі США домовились про бюджет, Рожкова зробила низку заяв

У Конгресі США домовились про бюджет. Питання України буде наступним

Політичні сили в американському Конгресі дійшли згоди щодо фінансування федерального уряду у 2024 році на $1,66 трлн. Про це оголосили лідери більшості у Сенаті та Палаті представників.

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Національний банк прогнозує зростання зарплат українців через брак кваліфікованих працівників. Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в ефірі телемарафону.

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Перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова не підтримала банківські обмеження для чоловіків, які ухиляються від мобілізації.

Курс долара та євро «розігріли»: що буде з валютою далі

Цей тиждень буде дуже динамічним на валютному ринку України, і можуть бути сюрпризи щодо курсу. Докладніше про це — у свіжому огляді «Мінфіну».

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Джерело: Мінфін
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