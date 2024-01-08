У Конгресі США домовились про бюджет. Питання України буде наступним
Головне за понеділок: у Конгресі США домовились про бюджет, Рожкова зробила низку заяв
Політичні сили в американському Конгресі дійшли згоди щодо фінансування федерального уряду у 2024 році на $1,66 трлн. Про це оголосили лідери більшості у Сенаті та Палаті представників.
В Нацбанку розповіли, що буде із зарплатами українців у 2024 році
Національний банк прогнозує зростання зарплат українців через брак кваліфікованих працівників. Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в ефірі телемарафону.
Рожкова виступила проти фінансових репресій для ухилянтів
Перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова не підтримала банківські обмеження для чоловіків, які ухиляються від мобілізації.
Курс долара та євро «розігріли»: що буде з валютою далі
Цей тиждень буде дуже динамічним на валютному ринку України, і можуть бути сюрпризи щодо курсу. Докладніше про це — у свіжому огляді «Мінфіну».
Андрій Длігач: Розвинуті країни добре заробили на зростанні Польщі, тепер час заробляти з Україною
Більшість експертів вважають, що по завершенні війни Україні випаде шанс на стрімкий економічний розвиток завдяки приходу великих іноземних інвесторів. Однак, чи готові ми будемо цим шансом скористатися, які галузі зможуть залучити найбільше фінансування, і чи на руку сильна українська економіка нашим західним партнерам — про це та багато іншого в інтерв'ю «Мінфіну» розповів підприємець, футуролог, доктор економічних наук, засновник Advanter Group Андрій Длігач.
Коментарі