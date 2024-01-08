Головне за понеділок: у Конгресі США домовились про бюджет, Рожкова зробила низку заяв

Національний банк прогнозує зростання зарплат українців через брак кваліфікованих працівників. Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в ефірі телемарафону.

Рожкова виступила проти фінансових репресій для ухилянтів

Перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова не підтримала банківські обмеження для чоловіків, які ухиляються від мобілізації.

Курс долара та євро «розігріли»: що буде з валютою далі

Цей тиждень буде дуже динамічним на валютному ринку України, і можуть бути сюрпризи щодо курсу. Докладніше про це — у свіжому огляді «Мінфіну».

Андрій Длігач: Розвинуті країни добре заробили на зростанні Польщі, тепер час заробляти з Україною