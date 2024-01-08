У Конгресі США домовились про бюджет. Питання України буде наступним

Політичні сили в американському Конгресі дійшли згоди щодо фінансування федерального уряду у 2024 році на $1,66 трлн. Про це оголосили лідери більшості у Сенаті та Палаті представників, пише Financial Times.

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Поки що це тільки домовленість, законопроєкт мають проголосувати обидві палати Конгресу.

Президент США Джо Байден похвалив Конгрес за домовленість щодо бюджету і закликав далі розглянути його запит на допомогу Україні та Ізраїлю.

«Республіканці в Конгресі мають зробити свою роботу, припинити погрожувати шатдауном і виконати свій основний обов’язок щодо фінансування важливих пріоритетів внутрішньої та національної безпеки, включно з моїм додатковим запитом. Час діяти», — йдеться в заяві Байдена.

4 січня Білий дім заявив, що у США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, а тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.

Дмитро Кулеба казав, що«8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, у будь-який наступний день може бути ухвалене рішення» про гроші для України.

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