Рожкова виступила проти фінансових репресій для ухилянтів

Перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова не підтримала банківські обмеження для чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Про це вона повідомила в ефірі телеканалу «Ми — Україна», передає Ліга.

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Позиція Рожкової

«Не думаю, що нам варто вдаватися до таких фінансових репресій. Мають бути залучені інші механізми. Я не військова, але я думаю, що ті бази даних, які мають наші військкоми, ті плани мобілізації — все це можна досягти в цивілізований спосіб», — зазначила вона.

За її словами, людину можна відстежити за номером телефона, і для цього «не обов'язково дивитися картку й де відбувалися трансакції».

«Я хочу вірити, що до цього не дійде», — додала Рожкова.

У будь-якому випадку, сказала вона, зараз у держави немає можливості обмежувати фінансові операції ухилянтам.

«На сьогодні будь-яка інформація, яка є в банках і стосується кожної конкретної особи, вона може розкриватися тільки в окремих випадках. У більшості випадків — за рішенням суду. Окремі правоохоронні органи мають більше можливостей, але все ж таки вони не безмежні», — пояснила перша заступниця голови НБУ.

Нагадаємо

Наприкінці року уряд зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Серед іншого в ньому пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, зокрема обмеження на права на розпорядження коштами та цінностями.