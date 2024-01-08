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8 січня 2024, 12:52

Рожкова виступила проти фінансових репресій для ухилянтів

Перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова не підтримала банківські обмеження для чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Про це вона повідомила в ефірі телеканалу «Ми — Україна», передає Ліга.

Перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова не підтримала банківські обмеження для чоловіків, які ухиляються від мобілізації.

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Позиція Рожкової

«Не думаю, що нам варто вдаватися до таких фінансових репресій. Мають бути залучені інші механізми. Я не військова, але я думаю, що ті бази даних, які мають наші військкоми, ті плани мобілізації — все це можна досягти в цивілізований спосіб», — зазначила вона.

За її словами, людину можна відстежити за номером телефона, і для цього «не обов'язково дивитися картку й де відбувалися трансакції».

«Я хочу вірити, що до цього не дійде», — додала Рожкова.

У будь-якому випадку, сказала вона, зараз у держави немає можливості обмежувати фінансові операції ухилянтам.

«На сьогодні будь-яка інформація, яка є в банках і стосується кожної конкретної особи, вона може розкриватися тільки в окремих випадках. У більшості випадків — за рішенням суду. Окремі правоохоронні органи мають більше можливостей, але все ж таки вони не безмежні», — пояснила перша заступниця голови НБУ.

Нагадаємо

Наприкінці року уряд зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Серед іншого в ньому пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, зокрема обмеження на права на розпорядження коштами та цінностями.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 17

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
8 січня 2024, 13:17
#
По ходу скоро черга буде за новими СІМками:)
+
0
BobKickass
BobKickass
8 січня 2024, 13:27
#
Не варто, в чергах буде ТЦК :)
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
8 січня 2024, 13:49
#
Не буде.
+
+15
Riojas
Riojas
8 січня 2024, 13:53
#
В смысле скоро, я закупился, когда только начались разговоры про повестки в дии)
+
+96
Exba
Exba
8 січня 2024, 13:47
#
Нашей банковской системе удалось избежать кризиса ликвидности после 24.02.2022, но с такими законотворческими инициативами есть риски, что народ ломанется в кэш
+
+110
MaxTirpiz
MaxTirpiz
8 січня 2024, 13:47
#
Немає у законодавстві терміну «ухилянт».
+
0
Riojas
Riojas
8 січня 2024, 13:57
#
Будет, в новом законе. Там вообще может быть необходимость актуализировать самостоятельно свои данные раз в 60 дней, и если не актуализировал — врубаются все эти меры.
+
+71
MaxTirpiz
MaxTirpiz
8 січня 2024, 14:03
#
Не врубаются, меньше влажных фантазий
+
0
BobKickass
BobKickass
8 січня 2024, 14:41
#
Немає у законодавстві терміну «ухилянт».

Стаття 336 кримінального кодексу УкраїниУхилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Чи вам треба окремим реченням, Ухилянт — це?.. Зовсім інша справа, що у нас це слово застосовують неправильно, бо це те саме що називати усіх підозрюваних злочинцями.
+
0
matroskin
matroskin
8 січня 2024, 14:49
#
Не усіх підозрюваних, а лише тих хто не прийшов на виклик до слідчого та ховається від слідства, їх теж оголошують в розшук, хоча по суті вони теж поки лише підозрювані.
Скажу більше, підозрювані (і не тільки в Україні) можуть роками сидіть в СІЗО в статусі підозрюваного їх майно бути арештованим і т.д. І дивися десятиліттями ніхто не возмущався, а як дійшло до ст. 336 то різко багато стали перейматися, як це так. :)
Типова українська «багатовекторність».
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
8 січня 2024, 15:11
#
Не плутайте ухилення від призову з ухиленням від уточнення даних.
+
+41
Злий Інвестор
Злий Інвестор
8 січня 2024, 13:49
#
Рожкова норм, але Пишний вже заявив, що в принципі він не проти любої владної забаганки.
+
0
Anatoll France
Anatoll France
8 січня 2024, 13:58
#
Дуже тепле містечко, не хочиться його втрачати. А то що там смішні людиська бугуртять — то вже їх проблеми!
+
0
Rubi0
Rubi0
8 січня 2024, 14:59
#
Это они играют в хороший плохой полицейский😄 но результат этого спектакля предсказуем
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
8 січня 2024, 14:28
#
Пізно всі гроші зняті з рахунків, а ті в кого міліони думаю вам не по зубам, бо вони будуть з іншими домовлятися на вищому рівні і за інші гроші.
+
+15
matroskin
matroskin
8 січня 2024, 14:37
#
Хто така ця рожкова, щоб щось коментувати чи вирішувати.
Давайте обговорювати що кажуть прибиральники туалетів, бо ні США ні ЄС не знають що з цим робити, а от Галя зна.
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
8 січня 2024, 15:09
#
Рожкова взагалі-то перший зам Голови НБУ. Не остання людина у банку.
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