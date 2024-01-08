Перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова не підтримала банківські обмеження для чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Про це вона повідомила в ефірі телеканалу «Ми — Україна», передає Ліга.
Рожкова виступила проти фінансових репресій для ухилянтів
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Позиція Рожкової
«Не думаю, що нам варто вдаватися до таких фінансових репресій. Мають бути залучені інші механізми. Я не військова, але я думаю, що ті бази даних, які мають наші військкоми, ті плани мобілізації — все це можна досягти в цивілізований спосіб», — зазначила вона.
За її словами, людину можна відстежити за номером телефона, і для цього «не обов'язково дивитися картку й де відбувалися трансакції».
«Я хочу вірити, що до цього не дійде», — додала Рожкова.
У будь-якому випадку, сказала вона, зараз у держави немає можливості обмежувати фінансові операції ухилянтам.
«На сьогодні будь-яка інформація, яка є в банках і стосується кожної конкретної особи, вона може розкриватися тільки в окремих випадках. У більшості випадків — за рішенням суду. Окремі правоохоронні органи мають більше можливостей, але все ж таки вони не безмежні», — пояснила перша заступниця голови НБУ.
Нагадаємо
Наприкінці року уряд зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
Серед іншого в ньому пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, зокрема обмеження на права на розпорядження коштами та цінностями.
Коментарі - 17
Стаття 336 кримінального кодексу УкраїниУхилення від призову на військову службу під час мобілізації.
Чи вам треба окремим реченням, Ухилянт — це?.. Зовсім інша справа, що у нас це слово застосовують неправильно, бо це те саме що називати усіх підозрюваних злочинцями.
Скажу більше, підозрювані (і не тільки в Україні) можуть роками сидіть в СІЗО в статусі підозрюваного їх майно бути арештованим і т.д. І дивися десятиліттями ніхто не возмущався, а як дійшло до ст. 336 то різко багато стали перейматися, як це так. :)
Типова українська «багатовекторність».
Давайте обговорювати що кажуть прибиральники туалетів, бо ні США ні ЄС не знають що з цим робити, а от Галя зна.