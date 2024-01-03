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3 січня 2024, 20:00

Головне за середу: рекорд з купівлі валюти громадянами, Мінфін порахував продажі ОВДП за рік

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Джерело: Мінфін
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