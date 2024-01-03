У грудні українці купили рекордний за останні 11 років обсяг валюти
Головне за середу: рекорд з купівлі валюти громадянами, Мінфін порахував продажі ОВДП за рік
Українці встановили місячний рекорд за купівлею валюти за останні 11 років. У грудні чиста купівля становила $1,026 млрд. Більше було в листопаді 2012 року — тоді чиста купівля становила $1,523 млрд.
Мінфін минулого року залучив від продажу облігацій 566 млрд
У 2023 році уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах 566 млрд грн в еквіваленті, а загалом упродовж воєнного стану — майже 818 млрд грн в еквіваленті.
Зростання наввипередки: як закінчать 2024 рік фондові ринки США, Німеччини та Китаю
Європейський ринок у 2024 р. має всі шанси обігнати американський, а китайський, після двох років падіння, нарешті може змінити тренд. Що прогнозують ключовим індексам експерти найбільших фінансових компаній та які фактори найбільше впливатимуть на ринки, розповідає «Мінфін».
Спотовий біткоїн-ETF: чи вдасться урядам централізувати першу криптовалюту
Чим ближче ми до потенційної дати схвалення спотових біткоїн-ETF — 10 січня 2024 року — тим ширше у криптоінвесторів відкриваються очі. Початковий оптимізм поступово зникає викликаючи побоювання щодо успішності запуску та функціонування довгоочікуваного інвестиційного інструменту. В чому ж проблема? Які підводні камені змогли сколихнути віру криптоєвангелістів у світле майбутнє цифрових активів — розбирався «Мінфін».
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