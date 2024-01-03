Головне за середу: рекорд з купівлі валюти громадянами, Мінфін порахував продажі ОВДП за рік

Українці встановили місячний рекорд за купівлею валюти за останні 11 років. У грудні чиста купівля становила $1,026 млрд. Більше було в листопаді 2012 року — тоді чиста купівля становила $1,523 млрд.

Мінфін минулого року залучив від продажу облігацій 566 млрд

У 2023 році уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах 566 млрд грн в еквіваленті, а загалом упродовж воєнного стану — майже 818 млрд грн в еквіваленті.

Зростання наввипередки: як закінчать 2024 рік фондові ринки США, Німеччини та Китаю