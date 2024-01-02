Головне за вівторок: масована атака на Україну, Мінфін підбив підсумки року

За підсумками 2023 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,67 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Водночас касові видатки держбюджету становили понад 4 трильйони гривень.

Україна під масованим ударом росії: багато руйнувань, зникло світло

Київ та інші міста України зранку 2 грудня перебувають під масованим ударом ворога. У столиці було зафіксовано кілька вибухів, у деяких районах зникло електропостачання.

Андрій Пишний став найкращим головою центробанку Європи за версією The Banker

Очільник Національного банку України Андрій Пишний був визнаний найкращим головою центробанку Європи за версією провідного міжнародного журналу The Banker.

Біткоїн перевалив за $45 тис вперше з квітня минулого року

Біткоїн виріс до $45 532 вперше з квітня 2022 року. Минулого року він додав 156%, що стало найсильнішим річним показником із 2020 року. Втім, він все ще далекий від рекордного максимуму $69 000, на якому він був у листопаді 2021 року.

Зарплати в Україні виросли на 20%: чому українці не стали багатшими