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2 січня 2024, 8:36

Україна під масованим ударом росії: багато руйнувань, зникло світло

Київ та інші міста України зранку 2 грудня перебувають під масованим ударом ворога. У столиці було зафіксовано кілька вибухів, у деяких районах зникло електропостачання.

Київ та інші міста України зранку 2 грудня перебувають під масованим ударом ворога.

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Росія протягом ночі та зранку здійснює атаку «Шахедами» та ракетами.

Спочатку росіяни вдарили 35 дронами-камікадзе. А ближче до ранку 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС запустили десятки ракет. Про кілька ударів повідомляють у Харкові.

Але основна ціль удару обох хвиль — Київ, де після 7 години ранку почались вибухи та робота ППО.

Місцеві мешканці повідомляють про вибухи і влучання у багатьох районах столиці, поширюють фото великих пожеж у житлових кварталах.

Ракети на столицю заходять практично з усіх боків — заходу, сходу та півночі.

На додачу до крилатих ракет Київ також атакували аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», повідомили Повітряні сили. Там кажуть — у повітрі 9 носіїв Кинджалів.

Київ

Віталій Кличко розповів про падіння уламків та руйнування на Оболоні, Подолі, в Голосіївському, Солом'янському районі, на Печерську і Святошині.

За даними військової адміністрації, рештки ракети впали на дах багатоповерхового житлового будинку на Печерську. В Оболонському районі уламки впали на територію складських приміщень.

  • У Солом'янському районі в одному з будинків госпіталізували трьох людей.
  • У Подільському районі влучили на територію обʼєкту цивільної інфраструктури.

Мер повідомив, що на Подолі також пошкоджено газову трубу.

Кияни повідомляють про зникнення світла в кількох районах. У мерії кажуть, що йдеться про Шевченківський, Святошинський, Голосіївський і Оболонський район. Також зникає і вода.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
2 січня 2024, 10:44
#
Ілончику привіт від його друга Вови Пу: влучання поблизу автосалону Тесли.
+
0
begood
begood
2 січня 2024, 10:57
#
На сколько я помню, в Украине нет официального дилера Теслы.
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