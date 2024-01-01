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1 січня 2024, 20:00

Головне за понеділок: зросла мінімалка, Мінфін пояснив про 18% податку з переказів громадян

В Україні зросли мінімальна зарплата і прожитковий мінімум

З набуттям чинності закону про держбюджет-2024 в Україні з 1 січня 2024 року зросли мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. З 1 січня «мінімалка» підвищується із встановлених у жовтні 2022 року 6 700 грн до 7 100 грн. Друге заплановане на 2024 рік підвищення відбудеться 1 квітня — до 8 000 грн.

У грудні Нацбанк продав валюти на рекордну суму

Нацбанк продав рекордний обсяг валюти у грудні. За даними регулятора, сума становила $3,56 мільярда, а покупка — лише $0,006 млрд.

У тексті Нацстратегії відсутня інформація про 18% податку з банківських переказів громадян

У тексті Нацстратегії відсутні заходи щодо оподаткування надходжень на картку фізичної особи. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Валюта на початку січня: до яких меж може зрости курс долара та євро найближчими днями

Війна внесла свої корективи у роботу всього українського банківського сектору навіть на період новорічних свят. У зв'язку з тим, що Новий рік, 31 грудня, припав цього разу на неділю, а 1 січня (зазвичай, неробочий день у мирний час) у 2024 році буде робочим — особливих змін цього тижня у роботі нашого валютного ринку не буде. Що буде з курсом наступного тижня після Нового року — читайте у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Джерело: Мінфін
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