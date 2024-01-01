Головне за понеділок: зросла мінімалка, Мінфін пояснив про 18% податку з переказів громадян

У тексті Нацстратегії відсутні заходи щодо оподаткування надходжень на картку фізичної особи. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Валюта на початку січня: до яких меж може зрости курс долара та євро найближчими днями

Війна внесла свої корективи у роботу всього українського банківського сектору навіть на період новорічних свят. У зв'язку з тим, що Новий рік, 31 грудня, припав цього разу на неділю, а 1 січня (зазвичай, неробочий день у мирний час) у 2024 році буде робочим — особливих змін цього тижня у роботі нашого валютного ринку не буде. Що буде з курсом наступного тижня після Нового року — читайте у свіжому прогнозі «Мінфіну».