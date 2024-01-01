Офіційно: У тексті Нацстратегії відсутня інформація про 18% податку з банківських переказів громадян

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Пояснення Міністерства

Некоректні висновки з цього питання могли бути зроблені на основі інформації з розділу 4.3.1 «Реформа спрощеної системи оподаткування»:

«Всі доходи фізичних осіб отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом України».

Насправді це означає, що:

1. В тексті відсутні слова про «будь-які надходження на картку фізособи»;

2. Фраза про вимоги щодо «оподаткування доходів, отриманих поза межами підприємницької діяльності» відображає загальні принципи оподаткування, які вже і так існують в діючому податковому законодавстві (в розділі IV чинної редакції Податкового кодексу України).

Важливо зауважити: будь-яка реформа податкової політики вимагає напрацювання детальних змін до податкового законодавства.

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Жодна фундаментальна реформа (особливо така складна, як зміна правил оподаткування доходів фізичних осіб) просто неможлива без обговорень з громадськістю, бізнесом, відповідними органами влади.

До того, як зазначено в Нацстратегії подібні зміни можуть бути запроваджені не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо забезпечення конфіденційності та захисту даних в системах ДПС (в тому числі інформації, одержаної від платників податків та податкових агентів).

Передісторія

28 грудня директор економічних програм аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Анатолій Амелін повідомив у Фейсбуці, що будь-які надходження на картку фізособи будуть оподатковуватись податком у 18%. Нібито ця норма закладена у Нацстратегію доходів на 2024 рік.