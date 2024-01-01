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1 січня 2024, 19:30

У грудні Нацбанк продав валюти на рекордну суму

Нацбанк продав рекордний обсяг валюти у грудні. За даними регулятора, сума становила $3,56 мільярда, а покупка — лише $0,006 млрд.

Нацбанк продав рекордний обсяг валюти у грудні.

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Чистий продаж валюти НБУ за місяць сягнув $3,55 млрд, що на 45% більше, ніж у листопаді ($2,45 млрд) і значно більше, ніж у жовтні ($3,34 млрд), коли НБУ оголосив про відмову від фіксованого курсу гривні.

За час повномасштабної війни більше валюти з резервів за місяць Нацбанк продавав лише у червні 2022 року ($3,96 млрд).

Джерело: НБУ

Читайте також: Валюта на початку січня: до яких меж може зрости курс долара та євро найближчими днями

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
TAN72
TAN72
1 січня 2024, 19:48
#
И это только начало, после принятия закона будет продолжение.
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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
1 січня 2024, 20:28
#
Гребут пока 40 грн за 1 у.е… не наступил…
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