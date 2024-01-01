Нацбанк продав рекордний обсяг валюти у грудні. За даними регулятора, сума становила $3,56 мільярда, а покупка — лише $0,006 млрд.
1 січня 2024, 19:30
У грудні Нацбанк продав валюти на рекордну суму
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Чистий продаж валюти НБУ за місяць сягнув $3,55 млрд, що на 45% більше, ніж у листопаді ($2,45 млрд) і значно більше, ніж у жовтні ($3,34 млрд), коли НБУ оголосив про відмову від фіксованого курсу гривні.
За час повномасштабної війни більше валюти з резервів за місяць Нацбанк продавав лише у червні 2022 року ($3,96 млрд).
Джерело: НБУ
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Джерело: Мінфін
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