У грудні Нацбанк продав валюти на рекордну суму

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Чистий продаж валюти НБУ за місяць сягнув $3,55 млрд, що на 45% більше, ніж у листопаді ($2,45 млрд) і значно більше, ніж у жовтні ($3,34 млрд), коли НБУ оголосив про відмову від фіксованого курсу гривні.

За час повномасштабної війни більше валюти з резервів за місяць Нацбанк продавав лише у червні 2022 року ($3,96 млрд).

Джерело: НБУ

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