Головне за четвер: Допомога від США та що буде з економікою, цінами і курсом у 2024 році

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 грудня 2023, 20:02

Головне за четвер: Допомога від США та що буде з економікою, цінами і курсом у 2024 році

Долар понад 40 грн і прискорення інфляції: що буде з економікою, цінами та курсом у 2024 році

Економічні підсумки цього року суттєво перевершили попередні оцінки. Але на наступний рік прогнози все ж помірно-оптимістичні: економіка зростатиме нижчими темпами, а зростання цін прискориться. Чому так відбуватиметься, та яких показників очікують інвестори та банкіри, розповідає «Мінфін».

Індексації пенсій у 2024 році може не бути у разі відсутності міжнародної допомоги — Мінсоцполітики

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович припустила, що у разі відсутності міжнародної фінансової допомоги індексація пенсій у 2024 році може не відбутися. Про це вона заявила в ефірі телемарафону.

5 кращих акцій для придбання у 2024 році вартістю до $100

2023-й видався чудовим роком для технологічного сектору та індексу Nasdaq-100. На момент написання статті він зріс на понад 56% із початку року. Якщо наступного року ми не зіткнемося з новими негативними та неочікуваними викликами, то цей тренд, найімовірніше, збережеться. Як цим скористатися інвесторам із невеликим бюджетом, «Мінфіну» розповів інвестиційний експерт Віталій Боканча.

Найман: Що очікує Україну у 2024 році — курс долара, ВВП, нерухомість. Європа vs США vs Китай (відео)

В цьому відео Олексій Козирев говорить з Еріком Найманом — українським економістом, співзасновником компанії HUG'S — про курс валют на 2024 рік, валютні обмеження НБУ, ВВП, економіку Європи, Китаю та США та багато іншого.

США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $250 мільйонів

Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги на $250 млн.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Meln
Meln
28 грудня 2023, 23:26
#
Враження ніби капітан з командою космічного корабля навалились, і тикають по всіх кнопках навгад. Які тут можуть бути прогнози?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами