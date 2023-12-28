Головне за четвер: Допомога від США та що буде з економікою, цінами і курсом у 2024 році

Економічні підсумки цього року суттєво перевершили попередні оцінки. Але на наступний рік прогнози все ж помірно-оптимістичні: економіка зростатиме нижчими темпами, а зростання цін прискориться. Чому так відбуватиметься, та яких показників очікують інвестори та банкіри, розповідає «Мінфін».

Індексації пенсій у 2024 році може не бути у разі відсутності міжнародної допомоги — Мінсоцполітики

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович припустила, що у разі відсутності міжнародної фінансової допомоги індексація пенсій у 2024 році може не відбутися. Про це вона заявила в ефірі телемарафону.

5 кращих акцій для придбання у 2024 році вартістю до $100

2023-й видався чудовим роком для технологічного сектору та індексу Nasdaq-100. На момент написання статті він зріс на понад 56% із початку року. Якщо наступного року ми не зіткнемося з новими негативними та неочікуваними викликами, то цей тренд, найімовірніше, збережеться. Як цим скористатися інвесторам із невеликим бюджетом, «Мінфіну» розповів інвестиційний експерт Віталій Боканча.

Найман: Що очікує Україну у 2024 році — курс долара, ВВП, нерухомість. Європа vs США vs Китай (відео)

В цьому відео Олексій Козирев говорить з Еріком Найманом — українським економістом, співзасновником компанії HUG'S — про курс валют на 2024 рік, валютні обмеження НБУ, ВВП, економіку Європи, Китаю та США та багато іншого.

США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $250 мільйонів

Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги на $250 млн.