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28 грудня 2023, 12:02

США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $250 мільйонів

Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги на $250 млн. Про це повідомляє пресслужба Міноборони США.

Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги на $250 млн.
Фото: pixabay.com

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Що входить в новий пакет військової допомоги

  • Додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);
  • Зенітні ракети Stinger;
  • Компоненти системи ППО;
  • Додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • Артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • Протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • Понад 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
  • Підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • Запчастини, медичне обладнання, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

«Важливо, щоб Конгрес якомога швидше в новому році вжив заходів щодо додаткового запиту президента щодо національної безпеки, щоб забезпечити продовження нашої підтримки України та можливість України захистити себе від триваючих нападів росії», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Конгрес США не зміг ухвалити до новорічних канікул закон, який передбачає виділення коштів для України. До розгляду цього питання можуть повернутися у січні.

Раніше адміністрація президента США Джо Байдена ініціювала новий спільний пакет допомоги для України та Ізраїлю загальним обсягом $106 млрд.

Із загальної суми близько $61,4 млрд пропонувалося виділити на допомогу Україні, в тому числі $46,1 млрд — на оборону. Однак цей законопроєкт досі не ухвалили.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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