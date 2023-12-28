США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $250 мільйонів

Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги на $250 млн. Про це повідомляє пресслужба Міноборони США.

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Що входить в новий пакет військової допомоги

Додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);

Зенітні ракети Stinger;

Компоненти системи ППО;

Додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

Артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

Протитанкові системи Javelin і AT-4;

Понад 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

Підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

Запчастини, медичне обладнання, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

«Важливо, щоб Конгрес якомога швидше в новому році вжив заходів щодо додаткового запиту президента щодо національної безпеки, щоб забезпечити продовження нашої підтримки України та можливість України захистити себе від триваючих нападів росії», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Конгрес США не зміг ухвалити до новорічних канікул закон, який передбачає виділення коштів для України. До розгляду цього питання можуть повернутися у січні.

Раніше адміністрація президента США Джо Байдена ініціювала новий спільний пакет допомоги для України та Ізраїлю загальним обсягом $106 млрд.

Із загальної суми близько $61,4 млрд пропонувалося виділити на допомогу Україні, в тому числі $46,1 млрд — на оборону. Однак цей законопроєкт досі не ухвалили.