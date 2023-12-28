Індексації пенсій у 2024 році може не бути у разі відсутності міжнародної допомоги — Мінсоцполітики

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович припустила, що у разі відсутності міжнародної фінансової допомоги індексація пенсій у 2024 році може не відбутися. Про це вона заявила в ефірі телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Хочу заспокоїти всіх пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, тому що більша частина пенсійних доходів і надходжень, які розподіляються Пенсійним фондом, — це наші внутрішні надходження, які забезпечуються нашими українськими платниками, зокрема, нашими військовими. Оскільки вони всі платять ЄСВ (Єдиний соціальний внесок), то наш Пенсійний фонд стабільно тримається на українських коштах», — сказала Жолнович.

У зв'язку з чим міністр наголосила, що проблем із виплатою пенсій не має бути.

«Можливо, не вдасться, якщо насправді будуть такі ризики (відсутність міжнародної фінансової допомоги, ред.), говорити про індексацію, але базова пенсія буде виплачена і на це ми знайдемо кошти з внутрішніх українських ресурсів», — заявила вона.

Жолнович зазначила, що всі підвищення та індексації в бюджет закладені, і вона сподівається, що ресурси на це будуть знайдені.

«Я думаю, що ми зможемо впоратись з цими викликами. Я б не хотіла наразі передчасно лякати пенсіонерів тим, що вони не отримають відповідно до закону свої пенсії і підвищення на рівень інфляції, які передбачені. Поки що ми готові їх робити», — додала вона.

Соціальні виплати

Щодо соціальних виплат, як-от допомога малозабезпеченим особам, внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям, то, за словами Жолнович, ці видатки фінансуються міжнародними партнерами.

Водночас вона зазначила, що Мінсоцполітики домовилося зі Світовим банком про допомогу на суму майже $2 млрд, і ці кошти в перші місяці 2024 року покриють видатки на базові соціальні витрати.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про те що, Всі соціальні виплати у перші місяці 2024 року будуть вчасними і в повному обсязі.

Раніше міністр економіки Юлія Свириденко у коментарі Financial Times завила, що Україні, ймовірно, доведеться відкласти виплату пенсій та зарплат державним службовцям, якщо ЄС і США не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку наступного року.