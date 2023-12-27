Головне за середу 27 грудня: держборг зріс, уряд почав виплату коштів за зруйноване житло

Станом на 30 листопада зовнішній державний та гарантований державою борг становив 3 512,77 млрд грн (68,58% загальної суми), або $96,57 млрд. Внутрішній державний та гарантований державою внутрішній борг на цю дату становив 1609,72 млрд грн (31,42%) або $44,25 млрд.

Мінекономіки попередило: якщо Захід не дасть гроші — можливі затримки пенсій та зарплат

Україні, ймовірно, доведеться відкласти виплату пенсій та зарплат державним службовцям. Це станеться, якщо ЄС і США не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку наступного року.

Уряд починає виплачувати кошти за зруйноване житло

Із 27 грудня 2023 року в Україні розпочинається виплата компенсацій за зруйноване житло, яке було пошкоджено або знищено внаслідок російської агресії.

Уряд запропонував блокувати банківські рахунки ухилянтів: чи реально це зробити

Пізно ввечері 25 грудня уряд подав до парламенту законодавчі правки щодо питань мобілізації та проходження військової служби (законопроєкт № 10378). Документ запроваджує низку фінансових обмежень для тих, хто ухиляється від призову. Серед іншого, такі особи можуть втратити доступ до своїх банківських рахунків. Розберемо, як цю норму можна впровадити у життя.

Які акції підготували банки до різдвяно-новорічних свят

Цього року більшість банків відмовились від традиційних різдвяно-новорічних акцій. «Мінфін» зібрав спеціальні пропозиції, які підготували банки з нашого рейтингу стійкості для українців «під ялинку-2024».