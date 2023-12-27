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27 грудня 2023, 18:25

Мінекономіки попередило: Якщо Захід не дасть гроші — можливі затримки пенсій та зарплат

Україні, ймовірно, доведеться відкласти виплату пенсій та зарплат державним службовцям. Це станеться, якщо ЄС і США не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку наступного року. Про це заявила міністр економіки Юлія Свириденко у коментарі Financial Times.

Україні, ймовірно, доведеться відкласти виплату пенсій та зарплат державним службовцям.
Фото: depositphotos

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В чому причина

За її словами, дефіцит зовнішньої підтримки підштовхне українську економіку назад до режиму «виживання» після того, як вона почала відновлення у 2023 році з зростанням ВВП, за оцінками МВФ, у 4,5 %.

Наступного року Україні знадобиться $37 млрд зовнішньої підтримки. Наразі запит президента США Джо Байдена на $60 млрд у «глухому куті» в Конгресі, а пакет підтримки ЄС на 50 млрд євро заблокований через вето Угорщини.

Свириденко сподівається, що ЄС схвалить допомогу Україні в лютому та надасть кошти до кінця березня.

Як зазначає FT, Україні з вересня намагається заощадити гроші та змінити пріоритети видатків. Зокрема, Кабмін збільшив податок на прибутки банків, а податки на доходи фізичних осіб з військових тепер йтимуть до центрального бюджету.

Проте Свириденко наголошує, що цього не досить. За словами міністра, пріоритетом для України буде оборона та обслуговування боргу.

Затримка виплат

Україні, можливо, доведеться затримати виплату заробітної плати для 500 тисяч державних службовців і 1,4 млн вчителів, а також виплати 10 млн пенсіонерів, якщо Захід не дасть гроші.

Нагадаємо

1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроєкт про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити $106 млрд. Більшість з цих коштів ($60 млрд) хочуть направити на допомогу Україні.

У Білому домі очікують, що демократи та республіканці досягнуть угоди у січні 2024 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Робин Гуд
Робин Гуд
27 грудня 2023, 18:48
#
С одной стороны Кулеба заверяет, что «вопрос финансовой помощи от США и ЕС уже решён» — с другой — министр экономики рассказывает страшилки про то, что могут не выплатить пенсии и зарплаты учителям.

Если собрать все в кучу заявления — получится набор противоречий, который либо же используют для пиара чтобы потом выйти в свете «героев»; либо наоборот — всё это показывает, насколько власти любят врать во всех направлениях и какая цена доверия их словам. И ответственности за свои заявления никто не несёт. Уже наобещали что РФ вот-вот развалится и Крым освободят летом.

Думаю властям стоит прекратить строить у всех иллюзии, начать рассказывать всё как есть, а тем кто может думать головой — готовится к худшему и рассчитывать на свои силы насколько возможно, а не надеяться на государство.

Кто понял — тот уже действует и принимает меры, кто нет — рассказывает про то как скоро зальют страну деньгами и всем чем только можно, как спишут долги и как хорошо покупать гривневые ОВГЗ.
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+45
Rubi0
Rubi0
27 грудня 2023, 18:52
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«По словам Министра, приоритетом для Украины будет оборона и обслуживание долга.» — о каких долгах речь? Нам же все оказывают помощь и дают гранты. Вон только в декабре минфин пишет что грантов на 5 млрд получили 😄
https://minfin.com.ua/2023/12/27/118609342/
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0
stas12345
stas12345
27 грудня 2023, 19:14
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Ниче, пенсионеры потерпят. Рано или поздно денег на пенсии хватать не будет
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