Мінекономіки попередило: Якщо Захід не дасть гроші — можливі затримки пенсій та зарплат

В чому причина

За її словами, дефіцит зовнішньої підтримки підштовхне українську економіку назад до режиму «виживання» після того, як вона почала відновлення у 2023 році з зростанням ВВП, за оцінками МВФ, у 4,5 %.

Наступного року Україні знадобиться $37 млрд зовнішньої підтримки. Наразі запит президента США Джо Байдена на $60 млрд у «глухому куті» в Конгресі, а пакет підтримки ЄС на 50 млрд євро заблокований через вето Угорщини.

Свириденко сподівається, що ЄС схвалить допомогу Україні в лютому та надасть кошти до кінця березня.

Як зазначає FT, Україні з вересня намагається заощадити гроші та змінити пріоритети видатків. Зокрема, Кабмін збільшив податок на прибутки банків, а податки на доходи фізичних осіб з військових тепер йтимуть до центрального бюджету.

Проте Свириденко наголошує, що цього не досить. За словами міністра, пріоритетом для України буде оборона та обслуговування боргу.

Затримка виплат

Україні, можливо, доведеться затримати виплату заробітної плати для 500 тисяч державних службовців і 1,4 млн вчителів, а також виплати 10 млн пенсіонерів, якщо Захід не дасть гроші.

Нагадаємо

1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроєкт про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити $106 млрд. Більшість з цих коштів ($60 млрд) хочуть направити на допомогу Україні.

У Білому домі очікують, що демократи та республіканці досягнуть угоди у січні 2024 року.