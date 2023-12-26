Криптофонди зафіксували приплив у $103 млн за тиждень

Відтік коштів із криптовалютних інвестпродуктів, зафіксований минулого тижня, змінився на приплив — $103 млн у період з 16 по 22 грудня. Про це повідомив голова відділу досліджень CoinShares Джеймс Баттерфіл.

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Що відомо

У «стандартні» біткоїн-фонди вклали $87,6 млн проти відтоку в розмірі $32,8 млн за попередній звітний період. Структури, що дозволяють відкривати шорт за першою криптовалютою, отримали $0,4 млн.

Приплив в ETP на основі Ethereum становив $7,9 млн. У інструменти на основі Solana вклали $6 млн, тоді як із продуктів на базі Litecoin та Avalanche вивели $0,4 млн і $2,6 млн відповідно.

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Нагадаємо

Наприкінці листопада Matrixport спрогнозували, що перша криптовалюта подорожчає до $63 140 до квітня 2024 року і до $125 000 — до кінця наступного календарного року.

Пізніше Glassnode вказали на передумови волатильних коливань біткоїна в діапазоні 50% навколо рівня $36 000, а Bitwise передбачили новий максимум для цифрового золота на рівні $80 000.

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Нагадаємо, аналітики JPMorgan припустили, що в 2024 році Ethereum перевершить біткоїн та інші криптовалюти завдяки майбутнім оновленням щодо масштабування блокчейну.