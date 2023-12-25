Доходи біткоїн-майнерів від комісій за рік зросли на 400%

Середній обсяг коштів, одержуваних майнерами першої криптовалюти від комісій щодня, перевищив $2 млн — у річному вираженні показник зріс на 400%. Про це пише ForkLog з посиланням на співзасновника Casa Джеймсона Лоппа.

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Загальний дохід видобувачів біткоїна за 2023 рік склав близько $10 млрд, а за останні 15 років — $57 млрд.

Ця оцінка передбачає, що майнери моментально конвертують отримані активи у фіат. Однак, за словами Лоппа, вони часто вдаються до стратегії ходлінгу.

Згідно з даними The Block Research, 23 грудня прибутковість майнінгу в розрахунку на TH/s досягла дворічного максимуму на позначці $0,12. Того ж дня складність видобутку першої криптовалюти оновила історичний максимум на позначці 72,01 T, збільшившись на 7%. Середній хешрейт за період з попередньої зміни значення склав 512,55 EH/s.

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