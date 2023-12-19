Приплив у криптовалютні інвестиційні продукти, що тривав 11 тижнів, змінився відтоком — з 9 по 15 грудня з криптофондів вивели $16 млн. Такі дані наводить CoinShares.
Криптофонди зіткнулися з відтоком на $16 млн
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Аналітики зазначили, що це скоріше була фіксація прибутку, а не зміна настроїв на ринку. За їхніми даними, торговельна активність залишалася значно вищою за середньорічний рівень — $3,6 млрд за тиждень проти показника з початку року в $1,6 млрд.
Скільки та звідки вивели
З «стандартних» біткоїн-фондів вивели $32,8 млн. Втрати структур, що дозволяють відкривати шорт за першою криптовалютою, виявилися набагато скромнішими — лише $0,3 млн.
Ethereum — фонди втратили $4,4 млн, тоді як у попередній звітний період приплив склав $9,7 млн. З інструментів на основі Avalanche вивели $1 млн.
Інші альткоїни продемонстрували протилежну динаміку — загальний приплив становив $21 млн. Основними бенефіціарами в CoinShares назвали Solana, Cardano, XRP та Chainlink: $10,6 млн, $3 млн, $2,7 млн і $2 млн відповідно.
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Нагадаємо
Наприкінці листопада Matrixport спрогнозували, що перша криптовалюта подорожчає до $63 140 до квітня 2024 року і до $125 000 — до кінця наступного календарного року.
Пізніше Glassnode вказали на передумови волатильних коливань біткоїна в діапазоні 50% навколо рівня $36 000, а Bitwise передбачили новий максимум для цифрового золота на рівні $80 000.
Нагадаємо, аналітики JPMorgan припустили, що у 2024 році Ethereum перевершить біткоїн та інші криптовалюти завдяки майбутнім оновленням щодо масштабування блокчейну.
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