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19 грудня 2023, 10:13

Криптофонди зіткнулися з відтоком на $16 млн

Приплив у криптовалютні інвестиційні продукти, що тривав 11 тижнів, змінився відтоком — з 9 по 15 грудня з криптофондів вивели $16 млн. Такі дані наводить CoinShares.

Приплив у криптовалютні інвестиційні продукти, що тривав 11 тижнів, змінився відтоком — з 9 по 15 грудня з криптофондів вивели $16 млн.
Фото: polygant.net

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Аналітики зазначили, що це скоріше була фіксація прибутку, а не зміна настроїв на ринку. За їхніми даними, торговельна активність залишалася значно вищою за середньорічний рівень — $3,6 млрд за тиждень проти показника з початку року в $1,6 млрд.

Скільки та звідки вивели

З «стандартних» біткоїн-фондів вивели $32,8 млн. Втрати структур, що дозволяють відкривати шорт за першою криптовалютою, виявилися набагато скромнішими — лише $0,3 млн.

Ethereum — фонди втратили $4,4 млн, тоді як у попередній звітний період приплив склав $9,7 млн. З інструментів на основі Avalanche вивели $1 млн.

Інші альткоїни продемонстрували протилежну динаміку — загальний приплив становив $21 млн. Основними бенефіціарами в CoinShares назвали Solana, Cardano, XRP та Chainlink: $10,6 млн, $3 млн, $2,7 млн і $2 млн відповідно.

Читайте: Головний тренд 2024 року: як відреагує крипторинок на жорсткість регулювання

Нагадаємо

Наприкінці листопада Matrixport спрогнозували, що перша криптовалюта подорожчає до $63 140 до квітня 2024 року і до $125 000 — до кінця наступного календарного року.

Пізніше Glassnode вказали на передумови волатильних коливань біткоїна в діапазоні 50% навколо рівня $36 000, а Bitwise передбачили новий максимум для цифрового золота на рівні $80 000.

Нагадаємо, аналітики JPMorgan припустили, що у 2024 році Ethereum перевершить біткоїн та інші криптовалюти завдяки майбутнім оновленням щодо масштабування блокчейну.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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zaNOza :)
zaNOza :)
19 грудня 2023, 13:11
#
Квітень зовсім недалеко.
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