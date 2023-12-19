Криптофонди зіткнулися з відтоком на $16 млн

Приплив у криптовалютні інвестиційні продукти, що тривав 11 тижнів, змінився відтоком — з 9 по 15 грудня з криптофондів вивели $16 млн. Такі дані наводить CoinShares .

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Аналітики зазначили, що це скоріше була фіксація прибутку, а не зміна настроїв на ринку. За їхніми даними, торговельна активність залишалася значно вищою за середньорічний рівень — $3,6 млрд за тиждень проти показника з початку року в $1,6 млрд.

Скільки та звідки вивели

З «стандартних» біткоїн-фондів вивели $32,8 млн. Втрати структур, що дозволяють відкривати шорт за першою криптовалютою, виявилися набагато скромнішими — лише $0,3 млн.

Ethereum — фонди втратили $4,4 млн, тоді як у попередній звітний період приплив склав $9,7 млн. З інструментів на основі Avalanche вивели $1 млн.

Інші альткоїни продемонстрували протилежну динаміку — загальний приплив становив $21 млн. Основними бенефіціарами в CoinShares назвали Solana, Cardano, XRP та Chainlink: $10,6 млн, $3 млн, $2,7 млн і $2 млн відповідно.

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