Біткоїн протестував позначку $44 000

20 грудня котирування першої криптовалюти в моменті досягли рівня $44 200. Капіталізація активу становить $862 млрд. Про це пише Forklog із посиланням на CoinGecko .

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За останню добу актив подорожчав на 3,2%. Індекс домінування першої криптовалюти — 53,8%.

Сукупна капіталізація ринку цифрових активів здолала $1,7 трлн. Найбільше за останню добу подорожчали Avalanche (+7,8%) та Solana (+7%). Останню вдалося обігнати XRP і зайняти п'яту сходинку в рейтингу.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» у статті «Головний тренд 2024 року: як відреагує крипторинок на посилення регулювання» писав, що до 4 халвінгу в блокчейні біткоїн залишилося 123 дні. Учасники ринку цифрових активів у піднесеному настрої та з нетерпінням чекають на цю подію.