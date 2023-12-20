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20 грудня 2023, 17:10

Binance закриває програму Binance Card

20 грудня відома криптоплатформа Binance припиняє підтримку криптокартки Binance Visa, що була випущена для Європейської економічної зони (ЄЕЗ). Про це Delo.uaрозповідає у статті«Binance Card зникає.

20 грудня відома криптоплатформа Binance припиняє підтримку криптокартки Binance Visa, що була випущена для Європейської економічної зони (ЄЕЗ).

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Що відомо

Кошти клієнтів не постраждають через завершення дії дебетових карток Binance, запевняють в компанії. Річ у тому, шо гроші користувачів не зберігаються на картках, вони зберігаються в облікових записах криптоплатформи.

«Облікові записи Binance залишаються незмінними та продовжуватимуть працювати у звичайному режимі. Картка перестане працювати 20 грудня 2023 року о 00:00 UTC. Якщо користувачі мають регулярні покупки та підписки, їм доведеться зареєструвати іншу картку, щоб замінити картку Binance. Якщо цього не зробити, транзакція може бути невдалою», — попереджають в пресслужба компанії.

Тепер замість криптокарток, населення може використовувати Binance Pay. Цей сервіс можна знайти, зокрема, в додатку криптоплатформи.

Читайте: Мін'юст США вимагає у Binance $4 млрд для припинення розслідування — Bloomberg

Також в компанії відмітили, що з 7 листопада Binance розпочала співпрацю з фінтех проєктом CardB, що дозволяє випускати та поповнювати віртуальні криптовалютні картки.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 6 червня SEC подала клопотання про заморожування цифрових активів Binance.US.

Регулятор звинуватив Binance.US у порушенні правил обігу цінних паперів США за 13 пунктами. Серед них — робота незареєстрованих бірж, брокерсько-дилерських та клірингових агентств, спотворення інформації про контроль та нагляд за торгівлею на платформі, незареєстровані пропозиції та продаж цінних паперів.

14 червня суд зобов'язав SEC та Binance.US знайти компроміс для забезпечення захисту клієнтських активів з можливістю продовження роботи платформи у звичайному режимі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
20 грудня 2023, 18:22
#
Та ви шо? :D
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