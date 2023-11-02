Біткоїн досяг 17-місячного максимуму після рішення ФРС щодо ставки

Ціни на біткоін зросли в четвер після того, як Федеральна резервна система США виступила з менш «яструбиним» тоном, ніж очікував ринок. Інші криптовалюти також зросли на тлі ослаблення долара та ставок трейдерів на те, що підвищення процентної ставки більше не буде.

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Як змінилася вартість

Біткоїн виріс майже на 4% до $35 808, досягнувши найвищого рівня з травня 2022 року. Друга у світі криптовалюта — ефіріум зросла на 3% до $1 866,19 — майже 3-місячного максимуму.

Згідно з інтерактивними даними «Мінфіну», вартість біткоїна станом на 12.30 становить $ 35,396 за монету.

Ставка ФРС

Криптовалютний ринок був багато в чому натхненний ослабленням долара та зниженням прибутковості облігацій після того, як Федеральна резервна система США зберегла відсоткову ставку на колишньому рівні в середу, як і очікувалося. На азіатських торгах у четвер індекс долара впав на понад 0,5%.

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Глава ФРС Джером Пауелл висловився менш «яструбиним» тоном щодо майбутнього підвищення ставки. Залишивши відкритою можливість ще одного підвищення її цього року, Пауелл, проте, визнав, що грошово-кредитні умови останніми місяцями суттєво посилилися.

Ринок сприйняв це як сигнал про те, що ФРС не більше підвищуватиме ставку і, можливо, почне знижувати її до середини 2024 року.

У зв'язку з цим трейдери почали йти з долара в ризикові активи, що сприятливо позначилося на криптовалютах.

Нагадаємо

Курс біткоїна вперше з травня 2022 року подолав позначку $35 тис. Низка гучних банкрутств на криптовалютному ринку, включаючи Terra, Three Arrows Capital і насамперед FTX, спровокувала глибоке падіння цін на криптовалюти протягом останнього року. Наприкінці 2022 року вартість найбільшого у світі криптовалютного токена опустилася до $15 тис.

В останні тижні токен переживав бурхливе зростання, чому значною мірою сприяли спекуляції на тему того, що незабаром на американському ринку буде схвалено біржовий фонд, який безпосередньо відстежує ціну біткоїна.

На розгляді Комісії з цінних паперів та бірж США знаходяться заявки від Grayscale, Ark Ventures і, що особливо примітно, від найбільшого у світі керуючого активами BlackRock Inc.

Однак більшість цих досягнень була обумовлена різким падінням ліквідності, оскільки інтерес до криптовалют з боку роздрібних користувачів продовжив знижуватися. Обсяги торгів біткоїном різко знизилися порівняно з максимумами, досягнутими у 2021 році.

З технічного погляду біткоїн також, схоже, близький до того, щоб відіграти більшу частину свого падіння на «ведмежому» ринку за останній рік.

«Усього на кілька сотень доларів вище $36 тис. — це 38,2% фібоначчі-відкат всього падіння „ведмежого“ ринку з $69 тис. до $15,5 тис.», — написав у своєму акаунті в X Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG .

Криптовалютний ринок також очікує на квартальні результати найбільшої біржі Coinbase Global Inc, які мають бути представлені пізніше в четвер.