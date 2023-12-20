Головне за середу 20 грудня: ВВП зріс на 4%, Україні треба менше грошей від Заходу

У листопаді ВВП України в порівнянні з минулим роком зріс приблизно на 4%. У підсумку за січень-листопад зростання економіки оцінюється на рівні 5,5% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Кабмін скоротив потребу у зовнішньому фінансуванні на $3,7 млрд

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що потреба у зовнішньому фінансуванні України на 2024 рік зменшилась з $41 млрд до 37,3 млрд.

Україна отримала грант на суму 150 млн євро від Євросоюзу

20 грудня Україна отримала 150 млн євро фінансової допомоги на безповоротній основі від ЄС.

«Київстар» відновив 100% послуг — президент компанії

Найбільший український оператор зв'язку відновив усі послуги як в Україні, так і за кордоном. Президент компанії наголосив, що «Київстар» зробив висновки після кібератаки і почав впровадження оновлених методів кіберзахисту у співпраці зі Службою безпеки України.