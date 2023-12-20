Кабмін скоротив потребу у зовнішньому фінансуванні на $3,7 млрд

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що потреба у зовнішньому фінансуванні України на 2024 рік зменшилась з $41 млрд до 37,3 млрд. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Як Мінфін шукає кошти

Це стало можливим завдяки максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів, зазначається в релізі. Також було скорочено всі капітальні видатки держбюджету. У 2024 році ключовими задачами є військова кампанія та соціальна підтримка.

Зі слів міністра, оборона і безпека фінансується виключно за рахунок внутрішніх доходів бюджету, а от у фінансуванні соціальної сфери в уряді розраховують на допомогу від міжнародних партнерів.

Марченко також зазначив, що за 2023 рік вдалося залучити вже понад $39 млрд зовнішнього фінансування. До кінця поточного року допомога донорів сягне близько $42,3 млрд.

Ситуація з фінансуванням на 2024 рік

Нагадаємо, що в український бюджет на 2024 рік заклали $41 млрд зовнішнього фінансування. Уряд наразі домовився про надходження менше третини від цієї суми — це пільгові кредити від Японії та Британії, а також транші від МВФ.

Україна також веде переговори про залучення коштів з Канадою, Норвегією та Південною Кореєю. Однак ці позики не порівняти з фінансуванням, яке Мінфін очікує отримати від найбільших донорів — США та ЄС, але наразі процес блокують в американському Конгресі республіканці, а в Європі Угорщина наклала вето на виділення 50 млрд євро для України.

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