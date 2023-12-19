ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для підтримки України
Головне за вівторок: нові санкції проти рф, ріст зарплат
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) збільшив свій капітал на 4 мільярди євро, до 34 мільярдів євро. Це рішення було ухвалено для забезпечення подальших інвестицій у економіку України. Додатковий капітал буде використано для підтримки стійких інвестицій у реальну економіку України, як під час війни, так і у період відновлення.
В уряді прогнозують зростання зарплат та зміцнення економіки
У 2024 році, за прогнозами урядовців, середня зарплата становитиме 21 809 гривень (до сплати податків). У 2025 році — 25 732 грн та у 2026 — 30 260грн.
ЄС затвердив 12 пакет економічних санкцій проти росії
Рада ЄС остаточно затвердила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти рф у відповідь на продовження війни проти України.
Нацбанк остаточно скасував підтвердження валютних угод через ВалКлі
Національний банк остаточно відмовився від використання для міжбанківських валютних торгів ВалКлі (Valcli) — системи підтвердження угод НБУ.
Не більше 1% на день, заборона на позики ігроманам та допкомісії: як зміняться кредити МФО
Українці дедалі більше влазять у борги. Після різкого спаду на початку війни популярність «кредитів до зарплати» знову зростає: з січня до вересня 2023 року було оформлено 6 млн нових позик на загальну суму 29,1 млрд грн під захмарні відсотки. Щоб захистити клієнтів МФО, парламент ухвалив спеціальний закон.
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