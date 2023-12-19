Головне за вівторок: нові санкції проти рф, ріст зарплат

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) збільшив свій капітал на 4 мільярди євро, до 34 мільярдів євро. Це рішення було ухвалено для забезпечення подальших інвестицій у економіку України. Додатковий капітал буде використано для підтримки стійких інвестицій у реальну економіку України, як під час війни, так і у період відновлення.

В уряді прогнозують зростання зарплат та зміцнення економіки

У 2024 році, за прогнозами урядовців, середня зарплата становитиме 21 809 гривень (до сплати податків). У 2025 році — 25 732 грн та у 2026 — 30 260грн.

ЄС затвердив 12 пакет економічних санкцій проти росії