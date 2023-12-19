ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для підтримки України

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) збільшив свій капітал на 4 мільярди євро , до 34 мільярдів євро . Це рішення було ухвалено для забезпечення подальших інвестицій у економіку України. Про це повідомляє пресслужба банку у вівторок 19 грудня.

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Додатковий капітал буде використано для підтримки стійких інвестицій у реальну економіку України, як під час війни, так і у період відновлення. Це допоможе створити робочі місця, стимулювати економічний розвиток і зміцнити українську економіку.

Завдяки збільшенню капіталу ЄБРР зможе продовжувати щорічні інвестиції в Україну у розмірі близько 1,5 мільярда євро у воєнний час. Після початку реконструкції підтримка банку буде збільшена до 3 мільярдів євро щороку.

Збільшення капіталу набуде чинності 31 грудня 2024 року, а виплати розпочнуться з початку 2025 року.

Це третє збільшення капіталу в історії ЄБРР після відповідних рішень у 1996 та 2010 роках. У травні цього року керівники банку визнали, що підтримка України має бути найвищим пріоритетом ЄБРР — зараз і в майбутньому.

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