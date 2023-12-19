Нацбанк остаточно скасував підтвердження валютних угод через ВалКлі

Національний банк остаточно відмовився від використання для міжбанківських валютних торгів ВалКлі (Valcli) — системи підтвердження угод НБУ . Про це йдеться у постанові Нацбанку № 161.

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Деталі

Новим документом скасовується постанова НБУ № 10 від 2019 року («Про затвердження правил функціонування Системи підтвердження угод на валютному ринку України») та вносяться зміни до постанови № 26.

Після остаточного згортання Valcli підтвердження міжбанківських угод відбуватиметься на торгових майданчиках Bloomberg та Refinitiv (колишній Reuters).

«Додаткове підтвердження угод через Valcli було для банків додатковим навантаженням і викликало питання щодо розрахунку підтверджених курсів. Але протягом останніх років системою не користувалися і тримали про запас, як кажуть, про всяк випадок. Тепер регулятор вирішив остаточно офіційною скасувати це підтвердження операцій на міжбанку, що вважаю позитивним моментом — буде менше бюрократії і більше часу на обслуговування бізнес-клієнтів. Валютні угоди будуть підтверджуватись на Bloomberg чи Refinitiv, дивлячись, де торгує той чи інший банк», — пояснив «Мінфіну» зміну фінансовий аналітик Василь Невмержицький.