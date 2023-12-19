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19 грудня 2023, 8:37

ЄС затвердив 12 пакет економічних санкцій проти росії

Рада ЄС остаточно затвердила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти рф у відповідь на продовження війни проти України. Про це оголосив верховний представник із закордонних справ і безпеки Жозеп Боррель, повідомляється у пресрелізі Євроради.

Рада ЄС остаточно затвердила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти рф у відповідь на продовження війни проти України.
Фото:depositphotos

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Нові санкції проти рф

  • У новому пакеті санкцій ЄС водитьзаборону на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передачу алмазів з росії. Ця заборона поширюється на алмази походженням з росії, алмази, що експортуються з росії, алмази, що прямують транзитом через росію, і російські алмази, оброблені в третіх країнах.

Пряма заборона поширюється на непромислові природні та синтетичні алмази, а також на ювелірні вироби з діамантами з 1 січня 2024 року. Заборона на імпорт оброблених російських діамантів з третіх країн, включаючи ювелірні вироби, набиратиме чинності поетапно з 1 березня до 1 вересня 2024 року. За цей час має запрацювати система відстеження алмазів з Росії.

  • Крім того, новий санкційний пакет вимагає від експортерів ЄС прописувати в угодах заборону реекспорту до росії особливо чутливих товарів і технологій. Йдеться про обладнання, яке використовується в російських військових системах, знайдених на полі бою в Україні або критичних для розробки, виробництва чи використання цих російських військових систем, а також авіаційних товарів і зброї.

  • Рада ЄС також включила до санкційних списків 29 нових суб'єктів, які безпосередньо підтримують військово-промисловий комплекс росії у її загарбницькій війні проти України.

  • Євросоюз розширив перелік заборонених для постачання до рф товарів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки, включаючи: хімічні речовини, літієві батареї, термостати, двигуни постійного струму та мотори для безпілотних літальних апаратів (БПЛА), верстати та частини машин.

  • ЄС ввів подальші обмеження на імпорт товарів, які приносять росії значні доходи таких як чавун, мідний дріт, алюмінієвий дріт, фольга та труби загальною вартістю 2,2 мільярда євро на рік.

  • Запроваджена нова заборона на імпорт зрідженого пропану (LPG) з 12-місячним перехідним періодом.

  • ЄС також розширив заборону на постачання до рф програмного забезпечення для промисловості, посилив контроль за переказами коштів, які здійснюють організації серед засновників яких є громадяни рф, та вдосконалив контроль за дотриманням обмеження максимальної ціни на російську нафту.

Виключення з обмежень на імпорт

Рада ЄС вирішила запровадити деякі виключення з обмежень на імпорт, що стосуються предметів особистого користування, таких як предмети особистої гігієни, або одяг, який носять мандрівники або який міститься в їхньому багажі, а також для автомобілів, які мають дипломатичні номерні знаки для в'їзду в ЄС.

Крім того, щоб полегшити в'їзд до Союзу громадян ЄС, які проживають у росії, країни-члени можуть дозволити в'їзд їхніх автомобілів за умови, що їх не продаватимуть, а використовуватимуть виключно для особистих потреб.

Джерело: Мінфін
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