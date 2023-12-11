Головне за понеділок: прогноз зростання ВВП України від Fitch та доступ до декларацій
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings із моменту останнього огляду у червні підвищило прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 3,5% до 5,1%. Аналітики прогнозують уповільнення послідовного відновлення економіки України до кінця року та зростання ВВП за весь рік на рівні 3,8% у 2024 році та 4,5% у 2025 році.
НАЗК відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій
Національне агентство з питань запобігання корупції 10 грудня відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій.
Лише 302 світові компанії покинули російський ринок — KSE
За понад 21 місяць повномасштабного вторгнення остаточно обірвали зв’язки з росією лише 302 іноземні компанії. У листопаді до цього переліку додалося ще 7 міжнародних бізнесів, водночас одній компанії був повернутий статус «залишаються».
Долар та євро в середині грудня: основні загрози для гривні і як вони вплинуть на курс
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