Головне за понеділок: прогноз зростання ВВП України від Fitch та доступ до декларацій

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings із моменту останнього огляду у червні підвищило прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 3,5% до 5,1%. Аналітики прогнозують уповільнення послідовного відновлення економіки України до кінця року та зростання ВВП за весь рік на рівні 3,8% у 2024 році та 4,5% у 2025 році.

НАЗК відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій