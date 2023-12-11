Національне агентство з питань запобігання корупції 10 грудня відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій. Про це повідомила пресслужба відомства.
НАЗК відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій
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Що відомо
НАЗК виконало вимоги ухваленого парламентом закону № 3384-ІХ та забезпечило відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, із врахуванням заходів безпеки, визначених п. 2−11 Прикінцевих положень Закону України «Про запобігання корупції».
«Якщо ви не знайшли у Реєстрі декларацію певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу», — пояснили в Нацагентстві.
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Як наголосили в НАЗК, вилучення документів з публічної частини Реєстру декларацій можливе і після його відкриття до завершення чи скасування воєнного стану в Україні, однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі.
На підставі подань вилучаються з відкритого доступу не тільки декларації, а і повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди. Всі документи, подані до Реєстру декларантами, стосовно яких на підставі подань вже застосовані заходи захисту, вилучаються з публічного доступу автоматично, додали у відомстві.
При цьому ініціатором вилучення декларацій, поданих суб'єктами декларування, які наразі мобілізовані до лав ЗСУ, є Генеральний Штаб Збройних Сил України.
Нагадаємо
Повний публічний доступ до Реєстру буде забезпечено після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.
Коментарі - 4
електронна адреса: helpforpeople@nazk.gov.ua;
телефон: 0 800 337 348
Ну и опять личный вопрос, как этой конторе, удается за один год «распилить» более 700млн гривен, при том что в штате всего 54 человека?
Наверно ответ знают те кто «скрутил» эту контору!!!