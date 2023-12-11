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11 грудня 2023, 11:17

НАЗК відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції 10 грудня відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій. Про це повідомила пресслужба відомства.

Національне агентство з питань запобігання корупції 10 грудня відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій.

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Що відомо

НАЗК виконало вимоги ухваленого парламентом закону № 3384-ІХ та забезпечило відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, із врахуванням заходів безпеки, визначених п. 2−11 Прикінцевих положень Закону України «Про запобігання корупції».

«Якщо ви не знайшли у Реєстрі декларацію певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу», — пояснили в Нацагентстві.

Читайте: Рада ухвалила закон про відновлення е-декларування

Як наголосили в НАЗК, вилучення документів з публічної частини Реєстру декларацій можливе і після його відкриття до завершення чи скасування воєнного стану в Україні, однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі.

На підставі подань вилучаються з відкритого доступу не тільки декларації, а і повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди. Всі документи, подані до Реєстру декларантами, стосовно яких на підставі подань вже застосовані заходи захисту, вилучаються з публічного доступу автоматично, додали у відомстві.

При цьому ініціатором вилучення декларацій, поданих суб'єктами декларування, які наразі мобілізовані до лав ЗСУ, є Генеральний Штаб Збройних Сил України.

Нагадаємо

Повний публічний доступ до Реєстру буде забезпечено після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 грудня 2023, 11:31
#
Ну и что? А пускай эта контора расскажет о своем финансировании и о созданном с «Приват банком» (в нарушение законодательства) благотворительном фонде — «Штаб ЮА»?

електронна адреса: helpforpeople@nazk.gov.ua;
телефон: 0 800 337 348

Ну и опять личный вопрос, как этой конторе, удается за один год «распилить» более 700млн гривен, при том что в штате всего 54 человека?
Наверно ответ знают те кто «скрутил» эту контору!!!
+
+30
Genna Smatko
Genna Smatko
11 грудня 2023, 11:33
#
Подивимось хто скільки на війні заробив.
+
0
bobmarle
bobmarle
11 грудня 2023, 12:45
#
Ну раз такой праздник, давайте новый налог или акциз для народа замутим!
+
0
youknow
youknow
11 грудня 2023, 13:56
#
Так має бути.
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