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11 грудня 2023, 10:46

Лише 302 світові компанії покинули російський ринок — KSE

За понад 21 місяць повномасштабного вторгнення остаточно обірвали зв’язки з росією лише 302 іноземні компанії. У листопаді до цього переліку додалося ще 7 міжнародних бізнесів, водночас одній компанії був повернутий статус «залишаються». Про це свідчать результати моніторингу KSE Institute.

За понад 21 місяць повномасштабного вторгнення остаточно обірвали зв’язки з росією лише 302 іноземні компанії.
Фото: depositphotos

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Хто повністю залишив ринок Минулого місяця дослідникам Київської школи економіки вдалося ідентифікувати низку міжнародних компаній, які повністю завершили вихід із росії: Amedia (черговий приклад конфіскації бізнесу), Bonava, Clancy Engineering, Eastnine AB, Flugger, Laude Smart Intermodal S.A., Sandvik (на додаток до ліквідації юридичної особи групи Sandvik Coromant у травні 2023 року).

Крім того, був оновлений статус TP-Link (з «вийшли» на «залишаються»), оскільки виявилося, що попередній продаж був внутрішньогруповою транзакцією і компанія активно продовжує торгові відносини з росією.

Читайте: Дилема Nestle: компанії, що працюють в рф та інвестують в Україну, — що з цим робити

Загалом станом на 3 грудня 2023 року 302 (8,3% від загального числа записів в базі KSE або 23,6% від компаній, які отримували дохід в росії в 2022 році) міжнародні компанії повністю припинили діяльність у рф.

Також 1227 (33,7% від загального числа) — згорнули операції та заявили про намір покинути країну-агресорку.

Хто працює в рф

Водночас 1563 (43% від загального числа) компанії з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute, поки що не збираються покидати російський ринок, працюючи без будь-яких змін. Ще 547 (15% від загального числа) — призупинили нові інвестиції та продовжують вичікувати.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 грудня 2023, 11:14
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Ну и что тут нового? Или, а как может быть по другому?
Вот мне, лично, ну очень интересно -а «Хенкель» закрыл свое производство в рф? Или, малоизвестный «тюбекс» с очень недешевым оборудованием?
Поэтому все это «европейский фонарь»!!!
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