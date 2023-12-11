Лише 302 світові компанії покинули російський ринок — KSE

За понад 21 місяць повномасштабного вторгнення остаточно обірвали зв’язки з росією лише 302 іноземні компанії. У листопаді до цього переліку додалося ще 7 міжнародних бізнесів, водночас одній компанії був повернутий статус «залишаються». Про це свідчать результати моніторингу KSE Institute.

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Хто повністю залишив ринок Минулого місяця дослідникам Київської школи економіки вдалося ідентифікувати низку міжнародних компаній, які повністю завершили вихід із росії: Amedia (черговий приклад конфіскації бізнесу), Bonava, Clancy Engineering, Eastnine AB, Flugger, Laude Smart Intermodal S.A., Sandvik (на додаток до ліквідації юридичної особи групи Sandvik Coromant у травні 2023 року).

Крім того, був оновлений статус TP-Link (з «вийшли» на «залишаються»), оскільки виявилося, що попередній продаж був внутрішньогруповою транзакцією і компанія активно продовжує торгові відносини з росією.

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Загалом станом на 3 грудня 2023 року 302 (8,3% від загального числа записів в базі KSE або 23,6% від компаній, які отримували дохід в росії в 2022 році) міжнародні компанії повністю припинили діяльність у рф.

Також 1227 (33,7% від загального числа) — згорнули операції та заявили про намір покинути країну-агресорку.

Хто працює в рф

Водночас 1563 (43% від загального числа) компанії з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute, поки що не збираються покидати російський ринок, працюючи без будь-яких змін. Ще 547 (15% від загального числа) — призупинили нові інвестиції та продовжують вичікувати.