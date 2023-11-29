Головне за середу: НБУ просить банки поділитись секретами, а ЄЦБ вважає, що передача активів рф нашкодить євро

Національний банк зажадав від банківської системи надати до 1 березня 2024 року детальні звіти щодо впровадження та розвитку фінансового моніторингу у своїх структурах.

Із запиту Нацбанку зрозуміло, що він хоче з'ясувати, як банкіри на практиці дослухаються до його вимоги щодо фінансового моніторингу та які власні механізми впроваджують. Це внутрішні секретні напрацювання фінансистів.

Передача заморожених російських активів Україні може зашкодити репутації євро — ЄЦБ

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