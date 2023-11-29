Синхронізацію енергосистем України та ЄС завершено

Процес синхронізації енергосистем України та ЄС повністю завершено, можливості для імпорту електроенергії з Європи збільшено до 1700 МВт. Про це повідомив голова правління оператора енергосистеми України НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

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«Зізнаюся, я довго чекав на можливість сказати ці слова публічно: процес синхронізації української та європейської енергосистем повністю завершено. Це сьогодні офіційно підтвердили системні оператори континентальної Європи на своєму засіданні у Брюсселі», — зазначив Кудрицький.

За його словами, Об'єднання операторів енергомереж континентальної Європи ЕNTSO-E визнало, що «Укренерго» виконало ключові технічні заходи, необхідні для постійної синхронізації української та європейської енергосистем.

Кудрицький додав, що ENTSO-E також збільшило на 500 МВт технічну можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови — до 1700 МВт.

«Таке рішення було прийнято нашими партнерами після відповідних досліджень безпечної та стабільної синхронної роботи української та європейської енергосистем. І це суттєвий внесок в стійкість нашої енергосистеми під час холодів та можливих атак ворога на енергетичні об'єкти», — зазначив голова «Укренерго».

Він нагадав, що Україна екстрено приєдналася до європейської енергосистеми у березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення рф. Для того, щоб перейти з екстреної на постійну синхронну роботу з ENTSO-E Укренерго мало завершити виконання всіх технічних умов.

«Сьогоднішнє рішення ENTSO-E — найкраща відповідь на запитання про радянській технічний бекграунд української енергосистеми, який начебто робить її несхожою на європейську. Воно також назавжди ставить крапку в питанні: чи відповідає енергосистема нашої країни європейським енергетичним стандартам», — додав Кудрицький.